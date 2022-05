Anchieta abre edital de Chamada Pública para fornecimento de uniforme e material escolar

Por Redação - Redação 26

As Empresas de Anchieta que queiram fornecer o novo uniforme escolar da rede municipal de ensino e materiais escolares devem participar do Chamamento Público, que começa no dia 23 de maio, das 9 às 16h na Sala do Empreendedor, a localizado no centro Administrativo II.

A Prefeitura de Anchieta irá destinar aos alunos tiquetes no valor de R$ 250 para a compra dos itens que inclui o novo uniforme (camiseta, camiseta sem manga, bermuda e short saia), tênis personalizados, caderno, lápis, canetas, cola, borracha, lápis de cor, giz de cera, corretivo, tesoura, canetinha, caneta marca texto, régua, estojo, agenda, etc. As famílias poderão escolher em qual das lojas cadastradas irão realizar a compra dos itens.

Inicialmente o cadastro é destinado exclusivamente para empresas que tem sede no município, para evitar que as famílias tenham custos desnecessários com deslocamentos e transporte que não poderão ser cobertos pelo Programa. Na ausência do número mínimo de empresas do município, será aberto o credenciamento para as empresas de outras cidades.

O edital de credenciamento e a Portaria que regulamenta a Lei dos uniformes já se encontram disponíveis no Portal da Educação e no site da Prefeitura.

A Seme lembra também que os modelos de uniforme foram alterados e atualizados para cores que tenham mais ligação com o município de Anchieta, porém durante o ano de 2022 àqueles que já adquiriram os uniformes “antigos” poderão continuar utilizando-os. A partir de 2023, o uniforme aceito nas escolas será exclusivamente o “novo” Uniforme.

“Outro ponto importante a destacar é que a partir do recebimento do vale, passa ser obrigatório o uso de uniforme escolar e tênis fechado em todas as unidades de ensino municipais.

Enquanto é realizado o Edital de Credenciamento o município está finalizando a compra e confecção dos tiquetes/vales. Em breve todos os pais ou responsáveis serão chamados nas escolas para receber o vale e poder efetuar a compra dos uniformes e materiais escolares”, explica o secretário.

Os programas Meu Uniforme e Material Escolar, fazem parte do Programa Todos pelo Aprendizado e também do Programa socioeconômico Anchieta Criativa e Empreendedora.

Interessados em participar do Chamamento Público para poder fornecer os materiais e uniformes podem entrar em contato com a Sala do Empreendedor ou Observatório de Compras, localizados no Anexo II da Prefeitura.

CLIQUE AQUI E CONFIRA O EDITAL

Informações: (28) 28 3536-3669.

