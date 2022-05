Alunos de escolas municipais de Cachoeiro terão aulas de empreendedorismo

Por Adrieny Couto - Adrieny Couto 10

Em Cachoeiro, 420 alunos da rede municipal de ensino terão a oportunidade de participar de aulas de educação empreendedora. São atividades do projeto Jovens Empreendedores, que começaram nesta segunda-feira (30), como parte das ações do programa Cidade Empreendedora no município.

A atividade é uma parceria das secretarias municipais de Educação (Seme) e de Desenvolvimento Econômico (Semdec) com o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae). O objetivo é trabalhar o empreendedorismo, priorizando a valorização do indivíduo como protagonista de suas ações e de seu desenvolvimento, colocando em evidência sua criatividade, construção de ideias e pensamentos e, ainda, buscando auxiliar na formação de indivíduos críticos, autônomos, criadores e empreendedores.

Participam estudantes do 7° ano do ensino fundamental das escolas municipais “Galdino Theodoro da Silva”, “Jenny Guardia”, “Monteiro Lobato”, “Luiz Marques Pinto” e “Profa. Gércia Ferreira Guimarães”. A entrega dos materiais didáticos que serão usados por estudantes e professores foi realizada na última sexta-feira (27), em solenidade na Galdino Theodoro, no bairro Jardim Itapemirim, que contou com a presença do prefeito Victor Coelho.

Serão, ao todo, 15 encontros, com atividades nas disciplinas de matemática, artes e ciências. Os alunos aprenderão sobre artesanato, produção com consciência sustentável, como ser organizado, vendas, atendimento aos clientes, dentre outros assuntos.

“Estamos felizes com a parceria, considerando que a educação empreendedora é crucial para despertar o empreendedorismo, a partir de caminhos que articulam o fazer e o conhecimento, preparando nossos estudantes para alcance de seus objetivos de vida, incentivando-os a quebrar paradigmas e desenvolver habilidades e comportamentos empreendedores”, comenta a secretária municipal de educação, Cristina Lens.

“A Educação Empreendedora é uma ferramenta para despertar e motivar os alunos para a construção de ideias inovadoras. Auxilia a formação de cidadãos com pensamento crítico, autônomos, transformadores e empreendedores, bem como a busca por soluções inteligentes para problemas complexos”, completa a secretária municipal interina de Desenvolvimento Econômico, Libiana Muniz.

Cidade Empreendedora

O Programa Cidade Empreendedora apresenta um conjunto de medidas concretas para melhorar o ambiente de negócios no município. As ações são realizadas dentro de nove eixos: Gestão Pública Empreendedora; Desburocratização; Compras Governamentais; Inovação; Inclusão Produtiva; Liderança e Território; Educação Empreendedora; Sala do Empreendedor e Projetos Especiais.

Em Cachoeiro, atualmente, o município conta com sete dos nove eixos do programa em execução. As ações têm como objetivo melhorar o ambiente de negócios no município, com redução da burocracia para os empreendedores e incentivos ao empreendedorismo, à inovação e à geração de emprego e renda. O plano das ações a serem desenvolvidas foi elaborado e proposto pelo Sebrae-ES.

