Agricultores recebem 1ª carga de calcário através do Programa “Iúna Solo Fértil”

Chegou a Iúna, nesta quinta-feira (12), a primeira carga do programa “Iúna Solo Fértil”, da Secretaria Municipal de Agricultura. No total, chegaram ao município 31,5 toneladas que serão entregues a produtores do município, por meio do subsídio de transporte dado pela Prefeitura.

O prefeito de Iúna, Romário Batista Vieira, e o secretário de Agricultura, João Marcos Gava, acompanharam a chegada da carga. Eles falaram sobre dois novos programas da Secretaria que estão em execução.

“Hoje temos a análise do solo das propriedades, o custeio de mais de 70% das despesas com o laboratório e, agora, mais essa novidade em que a Secretaria está subsidiando o transporte do calcário”, coloca o prefeito. “São iniciativas que só beneficiam nossos agricultores, gerando crescimento e fortalecendo nossa agricultura”, completa Romário.

O Secretário de Agricultura João Marcos explica como funciona para participar dos dois programas. “É muito importante que se faça a análise de solo e a Secretaria de Agricultura, além de disponibilizar o serviço de análise de solo e folhas, disponibiliza também o transporte do calcário agrícola, subsidiando esse transporte, da empresa moageira até a comunidade do produtor rural requerente”, esclarece. “O produtor pode solicitar o transporte de até 19 toneladas do calcário agrícola, por inscrição Estadual de produtor, seguindo as recomendações técnicas de acordo com análise de solo da propriedade e ter guiado a sua produção a partir de 2021”, complementa.

Nesta quinta, três agricultores receberam cargas de calcário do Iúna Solo Fértil. Josiel Teodoro, do Córrego do Fama (200 sacos), Ivalci Domingues da Silva, de Laranja da Terra (380 sacos) e Aldimar Rodrigues Mariano, do córrego Figueira (50 sacos).

