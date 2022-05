Adolescente de 14 anos esfaqueia cuidadora em abrigo em Jerônimo Monteiro

Por Adrieny Couto - Adrieny Couto 15

Um adolescente de 14 anos, internado no Abrigo Institucional Criança Feliz, em Jerônimo Monteiro, foi apreendido depois de esfaquear uma cuidadora da instituição. O caso, que segundo a Polícia Civil está sendo tratado como um crime bárbaro, aconteceu na madrugada desta quarta-feira (25).

Segundo informações, o menor pegou uma faca e desferiu vários golpes contra a jovem, de 25 anos, atingindo-a no pescoço, costas e mão. O motivo do crime, teria sido pelo fato de a cuidadora não deixar o menor sair da casa de apoio durante a madrugada.

A vítima foi encaminhada ao hospital com lesões graves. Já o menor fugiu do local.

Imediatamente após o crime, a Polícia Civil iniciou uma investigação e, com o auxílio do trabalho de inteligência, o menor foi encontrado no município de Atílio Vivácqua.

O Delegado Titular de Atílio Vivácqua, Dr. Rafael Antun, disse que “a captura do menor foi extremamente importante para a preservação da ordem pública, tendo em vista o crime bárbaro ocorrido”.

Na Delegacia, o adolescente confessou o crime, na presença do Conselho Tutelar. A Justiça foi comunicada e decidirá sobre o destino dele.

A Secretaria de Assistência Social de Jerônimo Monteiro confirmou que um adolescente acolhido no Abrigo Institucional Criança Feliz agrediu fisicamente uma das cuidadoras. Em nota, informaram que “todas as providências cabíveis estão sendo tomadas pelas autoridades competentes a fim de resguardar a cuidadora. Em relação ao adolescente, informamos que ele não é munícipe de Jerônimo Monteiro, porém, foi acolhido por medida protetiva por Juiz de plantão naquela oportunidade. O município reafirma o compromisso com o bem-estar de crianças e adolescentes e suas famílias, bem como, com os trabalhadores do serviço de acolhimento que receberão todo suporte técnico para enfrentar esse momento”.

