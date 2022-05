Acidente entre carro e caminhonete em Iúna deixa uma pessoa presa às ferragens

Por Redação - Redação 63

Advertisement

Advertisement

O acidente entre um carro e uma caminhonete, na noite dessa quarta-feira (25), deixou uma pessoa ferida. A batida aconteceu na ES-185, em Perdição, zona rural de Iúna.

Continua depois da publicidade

O motorista do carro ficou preso às ferragens. Uma equipe do SAMU esteve no local e realizou os primeiros socorros, fazendo a estabilização da vítima com colar cervical. O Corpo de Bombeiros também foi acionado para fazer o desencarceramento do condutor. Ele foi retirado do veículo e encaminhado para o hospital.

O motorista da caminhonete disse em depoimento que o carro invadiu a contramão e bateu lateralmente no seu veículo. Ele realizou o teste do etilômetro que deu negativo. Não foi possível fazer o teste no outro condutor, pois ele teve que ser socorrido.

Advertisement

Continua depois da publicidade

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: [email protected].