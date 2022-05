Ação na Praça Jerônimo Monteiro, nesta quinta (12), facilita acesso a serviços de saúde

Por Redação - Redação 20

Advertisement

Advertisement

A Secretaria Municipal de Saúde (Semus) de Cachoeiro realizará, nesta quinta-feira (12), uma ação na Praça Jerônimo Monteiro com serviços gratuitos para a população, das 8h às 12h.

Continua depois da publicidade

Estarão disponíveis: testes rápidos de Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs) e Covid-19 e vacinação contra gripe (influenza), hepatite B, difteria, tétano, sarampo, caxumba e rubéola.

Alusiva ao Dia do Trabalhador (1° de maio), além de facilitar o acesso a esses serviços, a iniciativa tem como objetivo conscientizar os trabalhadores sobre a importância dos cuidados com a saúde, com orientações sobre os serviços disponíveis no Centro de Referência em Saúde do Trabalhador (Cerest) de Cachoeiro, que atende, também, outros 25 municípios da região Sul do estado.

“Ações que aproximam o cidadão dos serviços de saúde são de grande importância, sempre. E, para os trabalhadores, são muito oportunas, pois muitos possuem rotinas corridas e acabam por não terem tempo de dar a devida atenção à saúde, em seu dia a dia”, ressalta o secretário municipal de Saúde de Cachoeiro, Alex Wingler, que também destaca os serviços oferecidos pelo Cerest de Cachoeiro, totalmente voltados ao trabalhador.

Continua depois da publicidade

“Além da assistência em saúde relativo a doenças ou agravos decorrentes das atividades de trabalho, o Cerest realiza, também, ações de orientação e conscientização junto ao público-alvo, bem como levantamentos de informações a respeito da qualidade dos ambientes de trabalho e de dados epidemiológicos dos trabalhadores”, completa o secretário.

Atendimento no Cerest de Cachoeiro

O Centro de Referência em Saúde do Trabalhador (Cerest) de Cachoeiro funciona na rua Raulino de Oliveira, 2, Centro. Para receber atendimento (o que não inclui casos de urgência e emergência), é preciso levar carteira de identidade, carteira profissional, exames, laudos e atestados médicos relacionados com a doença ou acidente de trabalho.

O local atende trabalhadores formais dos setores privado e público, autônomos, informais e desempregados devido a adoecimentos decorrentes das atividades de trabalho. A rede básica de saúde realiza os devidos encaminhamentos para a unidade, sempre que constatados os problemas de saúde causados pela atuação no trabalho.

Advertisement

Continua depois da publicidade

O funcionamento é de segunda a sexta-feira, das 7h às 16h. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone: (28) 3155-5402.

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: [email protected].