8ª Bienal Rubem Braga começa na próxima segunda-feira (23) em Cachoeiro

Começa na próxima terça-feira (23) a 8ª edição 2022 da Bienal Rubem Braga, promovida pela Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Semcult) de Cachoeiro de Itapemirim. Nesta edição, o evento será será realizado de forma híbrida, com atividades on-line e presenciais, no período de 23 a 29 de maio.

A conferência de abertura, que será transmitida, ao vivo, pelo canal oficial da Semcult no YouTube, acontecerá na terça-feira (24) e contará com a participação do escritor Antônio Torres, membro da Academia Brasileira de Letras (ABL). Ele discorrerá sobre o tema geral do evento: “Literatura e as narrativas de vida: governança ambiental e sustentabilidade para um futuro inteligente”.

Nos dias seguintes, outros autores de grande expressão também participarão das atividades on-line, em mesas de debate sobre diferentes gêneros literários. São eles: Carolina Munhóz e Micheliny Verunschk (25 de maio); Isa Colli e Claufe Rodrigues (26 de maio) e Roberta Malta e Henrique Rodrigues (27 de maio).

A programação do evento também inclui mesas on-line de lançamento de livros, em que serão apresentados 14 títulos – de autores cachoeirenses e de outras partes do país.

Além disso, as atividades da 8ª Bienal Rubem Braga contarão com oficinas em escolas e centro culturais; city tour dedicado ao cronista, exposições e uma feira de artesanato – confira a programação completa abaixo.

“Estamos felizes e ansiosos para dar início à oitava edição da Bienal Rubem Braga. Preparamos uma programação voltada para todas as idades, para que possamos promover a literatura cachoeirense e celebrar a memória de nosso grande cronista, Rubem Braga”, destaca a secretária municipal de Cultura de Cachoeiro, Fernanda Martins.

Estante Bienal

Durante a semana da Bienal, livrarias de Cachoeiro foram convidadas a criarem a “Estante Bienal”, com uma seleção de livros de palestrantes; volumes lançados durante o evento e outros com assuntos afins aos temas debatidos.

Programação completa da 8ª Bienal Rubem Braga

Auditório Marco Antônio de Carvalho (apenas transmissão on-line):

Terça-feira (24 de maio):

— 19h – Sessão Solene de Abertura.

Terça-feira (24 de maio)

— 20h – Conferência de Abertura: “Literatura e as narrativas de vida: governança ambiental e sustentabilidade para um futuro inteligente”. Palestrante: Antonio Torres – ABL – Rio de Janeiro. Mediação: Paula Garruth.

Quarta-feira (25 de maio)

— 9h e 14h – Mesa: “Literatura fantástica x sobrevivência em um mundo real de violência ao próximo”. Palestrante: Carolina Munhóz – Los Angeles. Mediação: Paula Garruth.

— 19h – Mesa: “O meio ambiente como fonte inspiradora nos gêneros literários”. Palestrante: Micheliny Verunschk – Pernambuco. Mediação: Roberto de Oliveira.

Quinta-feira (26 de maio)

— 9h e 14h – Mesa: “Literatura de romance e a expectativa de viver outra vida”. Palestrante: Isa Colli – Bélgica. Mediação: Paula Garruth.

— 19h – Mesa: “Gênero lírico: a poesia dos sentimentos que me faz viver a vida que não é minha”. Palestrante: Claufe Rodrigues – Rio de Janeiro. Mediação: Beatriz Fraga.

Sexta-feira (27 de maio)

— 9h e 14h – Mesa: “Literatura infantojuvenil e a contribuição do diálogo da superação”. Palestrante: Roberta Malta – Rio de Janeiro. Mediação: Paula Garruth.

— 19h – Mesa: “Crônica: a apreciação de um tempo reflexivo entre o cinza e o verde”. Palestrante: Henrique Rodrigues – Rio de Janeiro. Mediação: Poliana Bittencourt.

Sábado (28 de maio)

— 10h – Mesa de lançamentos de livros: “Entre o cuidar e o curar”, Luciene Carla (Cachoeiro de Itapemirim); “E-books: jogos teatrais e memorial”, Roberto Carlos Farias de Oliveira (Cachoeiro de Itapemirim; Antologia Poética “Lembranças” , Rômulo Farias de Oliveira / Roberto Carlos Farias de

Oliveira / Thatiane Cardoso / Lucimar Costa e outros (Cachoeiro de Itapemirim). Mediadora: Valquíria Rigon Volpato.

— 15h – Mesa: “Sessão solene da Academia Cachoeirense de Letras”.

Domingo (29 de maio)

— 10h – Mesa de lançamento de livros: “Escrita Instrumento de luta”, Marilene Depes (Cachoeiro de Itapemirim); “Samples”, Savio Lima Lopes (Cachoeiro de Itapemirim); “Do casulo ao voo”, Leidiane Malini (Cachoeiro de Itapemirim) e “Jongo de Marataízes”, “São José do Calçado” e “Os pescadores do porto da Barra de Itapemirim”, Bárbara Pérez (Marataízes). Mediadora: Valquíria Rigon Volpato.

— 14h – Mesa de lançamento de livros: “Trânsitos da alma”, Elaine Dal Gobbo (Cariacica); “Minha tia guardiã”, Deãne Monteiro Vieira Costa (Vitória); “Humanidade universal”, Josué Nascimento (São Paulo) e “O carcará” e “Duda e o pedagogo”, Aélcio De Bruim (Cachoeiro de Itapemirim). Mediadora: Valquíria Rigon Volpato.

Arena Itinerante Zig Braga (para alunos da Educação Infantil, Pré-escola e Ensino Fundamental I)

Segunda-feira (23 de maio)

— EMEB. ”Anacleto Ramos” – 10h e 16h – Contação de história e Cosplay.

— EMEB. ”Anísio Vieira Ramos” – 10h e 16h – Contação de história e Cosplay.

— EMEB. “Dr Pedro Nolasco Teixeira Rezende” – 10h e 16h – Contação de história e Cosplay.

— EMEB. “Jácomo Silotti” – 10h e 16h – Contação de história e Cosplay.

Terça-feira (24 de maio)

— EMEB. “Monteiro Lobato” – 10h e 16h – Contação de história e Cosplay.

— EMEB.”Oswaldo Machado” – 10h e 16h – Contação de história e Cosplay.

— EMEB. “Áurea Bispo Depes” – 10h e 16h – Contação de história e Cosplay.

— EMEB. “Prof. Pedro Estelita Herkenhoff” – 10h e 16h – Contação de história e Cosplay.

Quarta-feira (25 de maio)

— EMEB. ”Profª Gércia Ferreira Guimarães” – 10h e 16h – Contação de história e Cosplay.

— EMEB.”São Francisco De Assis” – 10h e 16h – Contação de história e Cosplay.

— EMEB. “Olga Dias Da Costa Mendes” – 10h e 16h – Contação de história e Cosplay.

— EMEB. “Prof. Valdy Freitas” – 10h e 16h – Contação de história e Cosplay.

Quinta-feira (26 de maio)

— EMEB. “Rev. Jader Gomes Coelho” – 10h e 16h – Contação de história e Cosplay.

— EMEB. “Pe Gino Zatelli” – 10h e 16h – Contação de história e Cosplay.

— EMEB. “Zilma Coelho” – 10h e 16h –Contação de história e Cosplay.

— EMEB. “Rotary” – 10h e 16h – Contação de história e Cosplay.

Sexta-feira (27 de maio)

— EMEB. ”Maria das Dores Amaral” – 10h e 16h – Contação de história e Cosplay.

— EMEB. “Luiz Pinheiro” – 10h e 16h – Contação de história e Cosplay.

— EMEB. “Zeny Pires” – 10h e 16h – Contação de história e Cosplay.

— EMEB. “Galdino Theodoro da Silva” – 10h e 16h – Contação de história e Cosplay.

Espaço Itinerante Menino e o Tuim:

— Segunda-feira (23 de maio)

— Escola: EEEFM Professor Domingos Ubaldo – 08h – Oficina 1: Fazendo Arte com a Terra da Cidade, com Gabriel Pontes.

— Escola: EEEFM Professor Domingos Ubaldo – 10h – Oficina 2: Pedras Encantadas, com Ana Gabriela Ferreira.

— Escola EEEFM Professora Inah Werneck – 13h – Oficina 3: Fazendo Arte com a Terra da Cidade, com Gabriel Pontes.

— Escola EEEFM Professora Inah Werneck – 15h – Oficina 4: Pedras Encantadas, com Ana Gabriela Ferreira.

Terça-feira (24 de maio)

— Escola: EEEFM Professor Claudionor Ribeiro – 08h – Oficina 5: Fazendo Arte com a Terra da Cidade, com Gabriel Pontes.

— Escola: EEEFM Professor Claudionor Ribeiro – 10h – Oficina 6: Pedras Encantadas, com Ana Gabriela Ferreira.

— Escola: EEEF Santa Cecília – 13h – Oficina 7: Fazendo Arte com a Terra da Cidade, com Gabriel Pontes.

— Escola EEEF Santa Cecília – 15h – Oficina 8: Pedras Encantadas, com Ana Gabriela Ferreira.

Quarta-feira (25 de maio)

— Escola: EEEFM Professor Quintiliano de Azevedo – 08h – Oficina 9: Fazendo Arte com a Terra da Cidade, com Gabriel Pontes.

— Escola: EEEFM Professor Quintiliano de Azevedo – 10h – Oficina 10: Pedras Encantadas, com Ana Gabriela Ferreira.

— Escola: EEEFM Carolina Passos Gaigher – 13h – Oficina 11: Fazendo Arte com a Terra da Cidade, com Gabriel Pontes.

— Escola: EEEFM Carolina Passos Gaigher – 15h – Oficina 12: Pedras Encantadas, com Ana Gabriela Ferreira.

Quinta-feira (26 de maio)

— Escola: CEEFMTI Liceu Muniz Freire – 08h – Oficina 13: Fazendo Arte com a Terra da Cidade, com Gabriel Pontes.

— Escola: CEEFMTI Liceu Muniz Freire – 10h – Oficina 14: Pedras Encantadas, com Ana Gabriela Ferreira.

— Escola: EEEFM Zacheu Moreira da Fraga – 13h – Oficina 15: Fazendo Arte com a Terra da Cidade, com Gabriel Pontes.

— Escola: EEEFM Zacheu Moreira da Fraga – 16h – Oficina 16: Pedras Encantadas, com Ana Gabriela Ferreira.

Sexta-feira (27 de maio)

— Escola: EEEF Professora Amélia Toledo – 07h30 – Oficina 17: Fazendo Arte com a Terra da Cidade, com Gabriel Pontes.

— Escola: EEEF Professora Amélia Toledo – 10h – Oficina 18: Pedras Encantadas, com Ana Gabriela Ferreira.

— Escola Maple Bear – 13h – Oficina 19: Fazendo Arte com a Terra da Cidade, com Gabriel Pontes.

— Escola: EEEFM Newtro Ferreira de Almeida – 16h – Oficina 20: Pedras Encantadas, com Ana Gabriela Ferreira.

Casa dos Braga

Todos os dias

— City Tour Afetivo de Rubem Braga – às 10h e 14h – Visitação em grupo: Casa dos Braga / Biblioteca Pública Major Walter dos Santos Paiva e Museu Ferroviário Domingos Lage.

Quarta-feira (25 de maio)

— 09h e 13h – Esquete Teatral “Konexão Rubem Braga” – Dona Música Produções Culturais e Comunicação / BRK Ambiental e City Tour Afetivo de Rubem Braga estudantil.

Quinta-feira (26 de maio)

— 09h e 13h – Esquete Teatral “Konexão Rubem Braga” – Dona Música Produções Culturais e Comunicação / BRK Ambiental e City Tour Afetivo de Rubem Braga estudantil.

Sexta-feira (27 de maio)

— 09h e 13h – Esquete Teatral “Conexão Rubem Braga” – Dona Música Produções Culturais e Comunicação / BRK Ambiental e City Tour Afetivo de Rubem Braga estudantil.

Exposições Especiais

— Casa dos Braga: “100 palavras Rubem e Newton”.

— Biblioteca Pública Municipal Major Walter dos Santos Paiva / Sala de Exposições Levino Fanzeres: “Rubem e suas memórias”.

— Museu Ferroviário Domingos Lage: “Acervo crônicas de uma ferrovia” e Feira de Artesanato Especial da Bienal Rubem Braga (09h às 17h).

