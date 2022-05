2ª Edição do Concurso "Primeira Infância com Arte" é apresentado à primeira-dama de Marataízes

Por Redação - Redação 5

O secretário municipal de Assistência Social, Habitação e Trabalho Erimar Lesqueves, apresentou na tarde a última quinta-feira, à primeira-dama de Marataízes, Samantha de Souza Oliveira, a 2ª Edição do Concurso Primeira Infância com Arte (Piarte), que será desenvolvido com as famílias do Programa Criança Feliz em Marataízes.

Durante um café da tarde, a primeira-dama foi convidada a integrar a comissão responsável pelo Piarte e foi informada sobre o alcance social do Programa Criança Feliz no Município, além de conhecer as novas instalações da secretaria.

As assistentes sociais da equipe técnica da secretaria ainda relataram os benefícios proporcionados pelo Criança Feliz para as famílias atendidas no programa.

