Depp x Heard: segundo dia tem bate boca de advogados e termina sem veredicto

O processo de difamação movido por Johnny Depp contra a ex-mulher, Amber Heard ainda está longe do fim. No segundo dia de deliberações, o júri do caso terminou esta terça-feira, 31, sem chegar a um veredicto.

O júri civil, composto por sete pessoas, ouviu as alegações finais na sexta-feira e deliberou por cerca de duas horas antes de sair para o feriado do Memorial Day. Os jurados deliberaram por mais sete horas nesta terça-feira. Eles vão retornar os trabalhos nesta quarta-feira, 1, em Fairfax County Circuit Court.

Depp está processando Heard em US$ 50 milhões, ele acusa a atriz de difamá-lo em um artigo publicado em 2018 no jornal The Washington Post, quando ela escreveu ser “uma figura pública representando o abuso.” Heard entrou com uma reconvenção de US$ 100 milhões contra o protagonista de Piratas do Caribe, depois que o ex-advogado de Heard classificou suas alegações como uma farsa. Ambos se acusam de destruir a carreira.

O testemunho se arrastou por um julgamento de seis semanas, que expôs a intimidade do casamento dos atores. Heard testemunhou que Depp a agrediu fisicamente e sexualmente mais de uma dezena de vezes. Durante seu depoimento, Depp testemunhou que nunca bateu em Heard, que ela inventou as alegações de abuso, e que foi ela quem o atacou fisicamente, várias vezes.

Durante as alegações finais, ambos os lados disseram ao júri que um veredicto em seu favor devolveria a vida a seus clientes. Na terça-feira, os advogados de Depp pediram à juíza Penney Azcarate para instruir o júri a desconsiderar parte das alegações finais apresentadas pelo advogado de Heard, que argumentou que uma decisão a favor de Depp seria um exemplo negativo para todas as mulheres agredidas em relacionamentos, bem como passaria um sentimento de impunidade aos agressores, disse Rottenborn, que representa a atriz.

Os advogados de Depp argumentaram que Rottenborn pediu indevidamente ao júri para se concentrar em um objetivo social maior do que o caso que eles estão sendo solicitados a decidir.`Tal argumento do advogado da Sra. Heard convida indevidamente o júri a decidir, argumentam os advogados de Depp. A juíza afirmou que a decisão cabe ao júri agora.

