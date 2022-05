Nascidos em outubro podem sacar até R$ 1 mil do FGTS a partir da quarta-feira

Por Estadão - Estadão 7

Os trabalhadores nascidos em outubro poderão receber o saque extraordinário do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), no valor de até R$ 1 mil, a partir da quarta-feira, 1º de junho. As movimentações estarão disponíveis até 15 de dezembro deste ano.

Se a poupança do trabalhador que recebeu os créditos não for movimentada até essa data, os recursos serão retornados à conta do FGTS, com os valores devidamente corrigidos.

O crédito é feito em conta poupança social, aberta automaticamente pela Caixa Econômica Federal, e pode ser acessada por meio do aplicativo Caixa Tem.

O valor disponível para saque pode ser consultado no site da Caixa ou pelo aplicativo do FGTS.

Veja o calendário do saque extraordinário do FGTS:

– Nascidos em janeiro recebem em 20/4;

– Nascidos em fevereiro recebem em 30/4;

– Nascidos em março recebem em 4/5;

– Nascidos em abril recebem em 11/5;

– Nascidos em maio recebem em 14/5;

– Nascidos em junho recebem em 18/5;

– Nascidos em julho recebem em 21/5;

– Nascidos em agosto recebem em 25/5;

– Nascidos em setembro recebem em 28/5;

– Nascidos em outubro recebem em 1/6;

– Nascidos em novembro recebem em 8/6;

– Nascidos em dezembro recebem em 15/6.

