PIB do Canadá desacelera e cresce à taxa anualizada de 3,1% no 1º tri

O Produto Interno Bruto (PIB) do Canadá cresceu à taxa anualizada de 3,1% no primeiro trimestre deste ano, informou a agência oficial de estatísticas do país nesta terça-feira. O resultado ficou bem abaixo da previsão do mercado, que esperava expansão de 5,5%, de acordo com o TD Securities.

O avanço da atividade econômica nos três meses finais de 2021 foi revisado de 6,7% a 6,6%, também em termos anualizados.

Ainda de acordo com a agência, o PIB canadense subiu 0,7% março ante fevereiro, desacelerando após alta revisada de 0,9% no mês anterior.

O dado de janeiro ante dezembro foi revisado de um aumento de 0,2% a uma contração de 0,2%.

*Com informações da Dow Jones Newswires

André Marinho*

