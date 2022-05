Von der Leyen: UE trabalha em pacote de 9 bi de euros para ajudar Ucrânia

Por Estadão - Estadão 8

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, afirmou nesta segunda-feira, 30, que o bloco está trabalhando em um pacote extraordinário de 9 bilhões de euros a fim de ajudar a Ucrânia. “Precisamos dar chances para a Ucrânia se reerguer das cinzas”, destacou, em coletiva após reunião especial do Conselho Europeu.

Ao lado do presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, von der Leyen comemorou que os

27 Estados-membros da União Europeia chegaram a um acordo para banir as exportações do petróleo da Rússia. Ela citou a importância do plano REPowerEU, divulgado recentemente, que tem como objetivo promover a diversificação energética do bloco, acabando com dependência de combustíveis fósseis russos.

