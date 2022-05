Garotos podem receber mais chances no Palmeiras após participação no clássico

Por Estadão - Estadão 5

O Palmeiras enfrentou o Santos, no domingo, com dez jogadores formados na base entre os relacionados, e alguns nomes que não costumam ser tão aproveitados ganharam minutos em campo. É o caso do zagueiro Naves e do volante Fabinho, que podem aparecer com mais frequência no restante da temporada cheia de compromissos.

Naves, de 20 anos, entrou aos 15 minutos do segundo tempo, no lugar de Murilo, e fez seu terceiro jogo como profissional vestindo a camisa palmeirense. A zaga é um setor que vem gerando alguns problemas no Palmeiras, em razão de desfalques constantes, por isso o jovem defensor está sendo preparado para ser acionado quando necessário.

“O Abel sempre olha com muito carinho para os jogadores da base, e o próprio elenco principal também nos dá muito apoio. Então, isso faz com que essa transição da base seja muito tranquila para nós. Esse ano tem sido muito especial. Fomos campeões da Copinha, um título que o clube não possuía. Além disso, estamos conseguindo ajudar também no elenco profissional, seja no Brasileiro, na Libertadores. Tenho aprendido muito e busco sempre evoluir bastante”, afirmou Naves ao site oficial do clube.

Murilo saiu de campo na Vila Belmiro com dores e passará por exames no departamento médico. Já o paraguaio Gustavo Gómez e o chileno Benjamín Kuscevic foram convocados pelas suas seleções para compromissos da Data Fifa de junho. Os dois desfalcam o Palmeiras nos jogos contra Atlético-MG, no domingo, e Botafogo, no dia 9. Também devem ficar de fora do duelo com o Coritiba, dia 12.

A boa notícia, conforme afirmado pelo auxiliar João Martins após o clássico, é que Luan, recuperado de lesão grave, estará à disposição para enfrentar o Atlético no final de semana. Ainda não é certo, contudo, se ele será utilizado desde o início da partida ou se começará no banco de reservas.

De qualquer forma, as chances de Naves ser aproveitado nas próximas rodadas do Brasileirão aumentaram consideravelmente. Fabinho, que tem 14 jogos como profissional, três deles nesta temporada, também espera mais oportunidades, mesmo saindo do banco de reservas, enquanto Danilo está com a seleção brasileira para a disputa de amistosos com Coreia do Sul e Japão.

O Palmeiras já relacionou 17 jogadores da base em partidas profissionais nesta temporada, e 14 deles já entraram em campo ao menos uma vez: Danilo, Gabriel Menino, Wesley, Gabriel Veron, Giovani, Jhonatan, Fabinho, Garcia, Vanderlan, Pedro Bicalho, Gabriel Silva e Naves, além de Renan (emprestado ao Red Bull Bragantino) e Patrick de Paula (negociado com o Botafogo. Os goleiros Mateus e Vinicius Silvestre e o zagueiro Lucas Freitas ainda não foram aproveitados.

