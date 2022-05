Com brilho de Hugo Souza, Flamengo vira e encerra o jejum contra o Fluminense

Por Estadão - Estadão 8

De virada, o Flamengo venceu o Fluminense na noite deste domingo, em clássico carioca disputado no Maracanã, no Rio, válido pela oitava rodada do Brasileiro. A vitória teve como destaque o contestado goleiro Hugo Souza, com pelo menos cinco grandes defesas e eleito o melhor em campo. O time rubro-negro encerrou uma sequência de cinco partidas sem vitória sobre o arquirrival Fluminense, já que vinha de quatro derrotas e um empate. Neste período, a equipe tricolor aproveitou para ficar com o título do Campeonato Carioca desta temporada.

Além de encerrar o tabu, o Flamengo também subiu na classificação, respirando aliviado ao se distanciar das últimas posições do campeonato, aparecendo agora em nono lugar, com 12 pontos. Já o Fluminense não conseguiu a terceira vitória consecutiva e caiu para 12º, com 11.

Os dois times cumpriram as expectativas de buscar o ataque e fizeram um primeiro tempo bastante movimentado. Logo aos dez minutos, Ganso cobrou escanteio, Manoel desviou e o artilheiro Germán Cano, sozinho, cabeceou para as redes, marcando seu quarto gol contra o arquirrival carioca.

Atrás no placar, o Flamengo subiu a marcação e aos poucos equilibrou a partida. Aos 19, Everton Ribeiro cruzou na área e Arrascaeta cabeceou perto do gol. Depois, aos 32, o Fluminense saiu jogando errado, Bruno Henrique cruzou na área e Everton Ribeiro chutou forte pela linha de fundo.

De tanto insistir, o Flamengo chegou ao empate aos 32 minutos. Matheuzinho cruzou da direita, a bola desviou na marcação e parou na entrada da área para Andreas Pereira, de primeira, finalizar no canto direito do goleiro Fábio, que ainda tentou se esticar para defender.

Após o empate, o Flamengo cresceu na partida e poderia ter virado o placar antes do intervalo. Aos 36, David Luiz lançou Bruno Henrique, que viu o goleiro Fábio se atrapalhar e tocou para Arrascaeta. Sem goleiro, mas marcado, o meia uruguaio finalizou pela linha de fundo.

No segundo tempo, o Fluminense voltou arriscando mais com chutes de Luiz Henrique e Yago Felipe, mas o Flamengo foi efetivo e virou a partida aos 11 minutos. Gabriel tabelou com Andreas Pereira e finalizou na saída de Fábio. Samuel Xavier ainda tentou evitar o gol, mas não conseguiu.

O gol flamenguista fez o Fluminense sair para o jogo e foi aí que o goleiro Hugo Souza começou a se destacar. Aos 24, Matheus Martins foi lançado, invadiu a área e finalizou para boa defesa do goleiro. Em seguida, aos 28, Luiz Henrique cabeceou para outra excelente defesa.

Com a vantagem, o Flamengo de Paulo Sousa se fechou na defesa, enquanto o Fluminense de Fernando Diniz seguiu no ataque pelo empate. Aos 51, Matheus Martins finalizou de fora da área e Hugo Souza foi buscar. Depois, aos 53, André chutou forte e mandou muito perto do gol flamenguista, não conseguindo evitar a derrota.

O Fluminense volta a campo no domingo para enfrentar o Juventude, às 11 horas, no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul. Já o Flamengo, também no domingo, mas às 16 horas, receberá o Fortaleza, no Maracanã, no Rio.

FICHA TÉCNICA

FLUMINENSE 1 X 2 FLAMENGO

FLUMINENSE – Fábio; Samuel Xavier (John Kannedy), Manoel, David Braz (Felipe Melo) e Yago Felipe (Caio Paulista); Wellington (Matheus Martins), André, Arias (Willian) e Ganso; Luiz Henrique e Germán Cano. Técnico: Fernando Diniz.

FLAMENGO – Hugo Souza; Matheuzinho (Isla), Rodrigo Caio, David Luiz e Ayrton Lucas; Willian Arão, Andreas Pereira, Arrascaeta (Pedro) e Everton Ribeiro (Vitinho); Bruno Henrique (Pablo) e Gabriel (Lázaro). Técnico: Paulo Sousa.

GOLS – Germán Cano, aos 9; e Andreas Pereira, aos 33 minutos do primeiro tempo. Gabriel, aos 11 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO – Raphael Claus (SP).

CARTÃO AMARELO – Yago Felipe e André (Fluminense); Matheuzinho, David Luiz, Andreas Pereira e Gabriel (Flamengo).

CARTÕES VERMELHOS – David Braz (Fluminense) e Rodinei (Flamengo).

PÚBLICO – 57.919 presentes.

RENDA – R$ 2.137.932,50.

LOCAL – Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ).

