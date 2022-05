Filha de William Bonner mostra ele 'nervoso' ao vê-la com buquê de noiva

Por Estadão - Estadão 22

No último sábado, 28, Bia Bonemer, uma das filhas de William Bonner e Fátima Bernardes, pegou o buquê durante uma festa de casamento e mostrou a reação do seu pai nos Stories de seu perfil no Instagram.

Segundo a crença popular, acredita-se que quem consegue pegar as flores da noiva, acaba sendo a próxima a se casar.

Assim que a jovem conseguiu pegar o buquê, ela decidiu gravar a reação do jornalista, que se mostrou “preocupado” com a chance da filha se casar em breve. O momento foi compartilhado no perfil de Bia.

Bonner pareceu bem-humorado com a brincadeira, mas a filha escreveu no: “Nervoso que o buquê é meu”. De acordo com registros publicados no perfil da jovem, Fátima Bernardes também marcou presença na celebração.

Estadao Conteudo

