Equipes de resgate buscam avião desaparecido com 22 pessoas no Nepal

Equipes de resgate estão trabalhando na para localizar um avião que tinha 22 pessoas a bordo e que se acredita ter caído neste domingo depois de ter decolado da cidade turística de Pokhara, 200 quilômetros a leste de Katmandu, capital do Nepal.

O clima era nublado nas montanhas do Nepal, e a aeronave, da Tara Air, estava em um voo programado de 20 minutos para a cidade montanhosa de Jomsom. O avião turboélice Twin Otter perdeu contato com a torre do aeroporto perto do pouso em uma área de desfiladeiros de rios profundos e topos de montanhas.

Um helicóptero do Exército e helicópteros particulares participam das buscas, disse a Autoridade de Aviação Civil do Nepal em comunicado.

Tropas do exército e equipes de resgate estão tentando chegar ao possível local do acidente, que se acredita ser em torno de Lete, uma vila no distrito de Mustang, disse Narayan Silwal, o porta-voz do exército, no Twitter. “A má visibilidade devido ao mau tempo está dificultando os esforços. O avião ainda não foi localizado”, disse.

As equipes de resgate tentam alcançar uma área onde moradores supostamente viram um incêndio, embora ainda não esteja claro o que estava queimando, acrescentou Silwal. Ele disse que as autoridades só poderão verificar as informações quando as tropas chegarem ao local.

Havia seis estrangeiros a bordo do avião, incluindo quatro indianos e dois alemães, segundo um policial, que falou sob condição de anonimato.

Fonte: Associated Press

