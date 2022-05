São Paulo precisa melhorar fora de casa para brigar pelo título, diz Rogério Ceni

Por Estadão - Estadão 9

Depois do empate diante do Ceará por 2 a 2, neste sábado, no Morumbi, o São Paulo precisa melhorar o desempenho fora de casa para brigar pelo título do Campeonato Brasileiro. Essa é a avaliação do técnico Rogério Ceni.

“Temos de melhorar desempenho fora de casa para brigar pelo título. Conquistar 10 pontos dos 12 disputados em casa não é ruim. Por outro lado, três pontos nos mesmos 12 em jogos fora de casa não permitem chegar ao título. Temos de aumentar essa pontuação”, disse Ceni em entrevista coletiva no Morumbi.

Até agora, o São Paulo não venceu fora de casa. A equipe perdeu para o Flamengo e empatou com Corinthians, Fortaleza e Red Bull Bragantino.

As primeiras oportunidades de recuperação são os dois jogos como visitante diante do Avaí, no próximo sábado, e Coritiba nas próximas rodadas. “Temos de fazer mais pontos do que jogos. Temos dois jogos, precisamos de quatro ou seis pontos para voltar a vencer em casa. Teremos clássicos e jogos difíceis”, avalia o treinador.

Para conseguir resgatar os pontos perdidos, o treinador avalia que o time tem de diminuir o que chama de erros básicos. Diante do Ceará, por exemplo, o time levou seu primeiro gol após falha na saída de bola do zagueiro Arboleda. No segundo gol, Ceni afirma que a finalização de Mendoza, após cobrança de escanteio, já havia sido discutida na preleção.

“O problema maior são os erros nossos. A gente tem entregue muitos gols e temos facilitado para o rival. Se cortarmos os erros básicos, vamos conseguir melhorar bastante”, avalia o treinador.

