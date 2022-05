Corinthians terá os defalques de Fágner, Jô e João Victor contra o América-MG

Por Estadão - Estadão 7

O Corinthians não vai contar com o lateral-direito Fágner, o atacante Jô e o zagueiro João Victor contra o América-MG, nesse domingo, pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro. O trio está machucado e nem foi relacionado pelo técnico Vítor Pereira.

Fágner está em fase final de recuperação física. Jô sofreu um trauma na perna esquerda no jogo diante do Always Ready, e João Victor trata um entorse no tornozelo direito. O trio engorda a lista de desfalques, que já tinha Paulinho e Ruan Oliveira. O clube alvinegro enfrenta a equipe mineira às 18h, na Neo Química Arena, em Itaquera.

O Corinthians tenta se manter na primeira posição (abriu a oitava rodada na ponta, com 14 pontos). A equipe, porém, vem de quatro empates seguidos, o último contra o Always Ready, em casa, pela Libertadores. Apesar da classificação, o time foi vaiado e acabou em segundo lugar na chave. Nas oitavas vai enfrentar o Boca Juniors, que terminou em primeiro lugar no grupo.

O clube paulista está invicto há nove partidas, somando Brasileiro e Libertadores. A última derrota foi em 23 de abril diante do Palmeiras. Mas sabe que precisa retomar o caminho das vitórias. “Estamos vindo de quatro empates e sabemos que precisamos ganhar para seguir na liderança”, afirmou Du Queiroz, em entrevista para a Corinthians TV.

Os jogadores convocados pelo técnico português Vitor Pereira são:

Goleiros: Cássio, Ivan e Matheus Donelli

Laterais: Bruno Melo, Fábio Santos, João Pedro, Lucas Piton e Rafael Ramos

Zagueiros: Gil, Raul Gustavo e Robson

Meio-campistas: Cantillo, Du Queiroz, Giuliano, Maycon, Renato Augusto, Roni e Willian

Atacantes: Adson, Giovane, Gustavo Mantuan, Gustavo Silva, Júnior Moraes e Róger Guedes

