Brasil vai bem em prévia do Mundial de natação; Ana Marcela é ouro em Portugal

Liderados por Ana Marcela Cunha, a natação brasileira teve um sábado recheado de pódios em competições utilizadas como preparação para o Campeonato Mundial de Budapeste, na Hungria, que começa em 17 junho. Na etapa de Canet (França), do Mare Nostrum, Bruno Fratus conquistou mais uma medalha nos 50m livre. Depois de ser campeão em Mônaco e Barcelona (aqui com 21s78), nesse sábado ficou com a prata com o tempo de 21s99. O ouro foi para o britânico Benjamin Proud (21s85). O bronze acabou com o holandês Jesse Puts (22s08).

Nos 100m peito, João Gomes Junior levará para casa sua terceira medalha na etapa do Mare Nostrum. O brasileiro ficou com o bronze com o tempo de 1min00s44. O ouro foi para o holandês Arno Kamminga (59s43) e a prata com o japonês Ryuya Mura (59s99). Antes, Gomes Junior ficou com ouro em Mônaco e prata em Barcelona.

O outro pódio brasileiro em Canet foi de Fernando Scheffer, que ficou com o bronze nos 200m livre. Com o tempo de 1min48s45, ele só ficou atrás do britânico Tom Dean (1min46s94) e do japonês Katsuhiro Matsumoto (1min47s18).

A última etapa do Mare Nostrum termina nesse domingo. E depois os nadadores já partem para a disputa do Mundial húngaro.

ANA MARCELA BRILHA

Na etapa de Setúbal, em Portugal, do Fina Marathon Swim World Series, a nadadora brasileira Ana Marcela, atual campeã olímpica da maratona aquática, voltou a vencer a prova dos 10km em mar aberto com o tempo de 2h9min30, um segundo mais rápida do que a holandesa Sharon van Rouwendaal (vice em Tóquio e ouro na Rio-2016) e da alemã Leonie Beck. Antes da etapa portuguesa, Ana Marcela havia levado o ouro também na Espanha.

A outra brasileira na prova foi Cibelle Jungblut, que ficou na 20ª posição com o tempo de 2h19min40. Entre os homens, o melhor brasileiro foi Bruce Hanson (24º com 1h58min47).

