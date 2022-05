Militares iranianos apreendem dois petroleiros gregos no Golfo Pérsico

Por Estadão - Estadão 8

Forças militares iranianas apreenderam dois petroleiros de bandeira grega no Golfo Pérsico nesta sexta-feira, 27, após o confisco de uma carga de petróleo iraniana em águas gregas no início da semana. Os incidentes aumentam as tensões crescentes no Oriente Médio em meio a negociações paralisadas sobre as negociações nucleares do Irã e a morte de um importante oficial da Guarda Revolucionária Islâmica em Teerã no domingo passado.

O Ministério das Relações Exteriores da Grécia disse que um helicóptero da Marinha iraniana embarcou no navio de bandeira grega Delta Poseidon enquanto navegava em águas internacionais e capturou a tripulação, incluindo dois cidadãos gregos. O ministério disse que um incidente semelhante foi relatado em outro navio de bandeira grega, com sete cidadãos gregos a bordo, na costa iraniana.

A Grécia chamou as detenções de atos de pirataria e alertou que “essas ações terão um impacto particularmente negativo nas relações bilaterais, bem como nas relações União Europeia-Irã”. Um porta-voz da Guarda Revolucionária Islâmica, que supervisiona a Marinha no Golfo Pérsico, disse que os navios foram apreendidos devido a violações marítimas. (Fonte: Dow Jones Newswires)

