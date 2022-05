Merentiel faz primeiro treino no Palmeiras e Rapahel Veiga retorna após covid

Por Estadão - Estadão 5

A preparação do Palmeiras para o clássico de domingo, contra o Santos, continuou nesta sexta-feira, em um treino com novidades na Academia de Futebol. O atacante Miguel Merentiel, anunciado como reforço na semana passada, treinou pela primeira vez com o elenco, e o meia Raphael Veiga retomou os trabalhos após afastamento por covid-19.

Merentiel, de 26 anos, foi contratado junto ao Defensa y Justicia, mas só poderá estrear pelo clube alviverde a partir do dia 18 de julho, data da abertura da janela de transferências no calendário nacional. Nesta sexta, o uruguaio participou do aquecimento com o elenco antes de juntar-se ao grupo de apoio da base para realizar trabalhos à parte.

“Muito feliz pela forma como o grupo me recebeu, estou feliz de estar aqui. Aqueci com a equipe, fiz trabalhos específicos e me sinto bem. Pouco a pouco, terei um tempo para estar trabalhando com os companheiros. Poderei ir me adaptando ao esquema do treinador e trabalhando até que apareça a oportunidade de jogar”, afirmou Merentiel.

Ausente dos últimos treinos para cumprir isolamento após ser diagnosticado com covid-19, Raphael Veiga testou negativo e foi liberado para atividades ao ar livre, por isso participou da recepção ao novo contratado. Protagonista do Palmeiras, o meia já havia ficado de fora do jogo contra o Juventude por ter apresentado um quadro de virose. Depois, testou positivo para covid e foi baixa também na goleada por 4 a 1 sobre o Deportivo Táchira.

De volta, Veiga deve estar à disposição para enfrentar o Santos, mas Abel Ferreira terá outra ausência importante. O goleiro Weverton se apresentou à seleção brasileira na quinta-feira, em Seul, e será desfalque enquanto participa de amistosos contra Coreia do Sul e Japão. Por isso, Marcelo Lomba deve atuar como titular nos próximos jogos.

“Todo treinamento eu penso nisso, em alguma oportunidade que possa aparecer. Como goleiro, tenho de estar sempre preparado. Goleiro é uma posição de confiança, temos um grupo no qual todos são qualificados, todos recebem chances. Todos estamos com a cabeça boa para darmos o nosso melhor e honrarmos essa camisa”, disse Lomba.

O clássico com o Santos está marcado para as 16 horas de domingo, na Vila Belmiro, e é válido pela oitava rodada do Brasileirão. Abel pode escalar o Palmeiras com Marcelo Lomba; Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Murilo e Jorge; Gabriel Menino, Zé Rafael e Gustavo Scarpa; Rony, Rafael Navarro (Raphael Veiga) e Dudu.

