Calvin Harris lança 'Potion', parceria com Dua Lipa e Young Thug

O DJ e produtor musical Calvin Harris lançou nesta sexta-feira, 27, o single Potion, uma parceria com Dua Lipa e o rapper Young Thug.O próximo álbum de Harris será lançado ainda em 2022, intitulado Funk Wav Bounces Vol. 2. Ao longo da última semana, o DJ publicou diversos momentos de bastidor das gravações de Potion e do novo disco. “Dua Lipa é minha pessoa favorita para trabalhar; a voz, a ética de trabalho, as brincadeiras, me sinto muito sortudo por ter conseguido fazer isso com ela!”, afirmou Harris. Na quinta-feira, 26, Dua Lipa publicou alguns trechos do clipe de Potion na conta que mantém no Instagram, para alegria dos fãs.

Clique aqui para assistir ao clipe de Potion.

