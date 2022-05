China acusa EUA de tentar manchar sua reputação, após discurso de Blinken

Por Estadão - Estadão 5

A China criticou nesta sexta-feira (27) um discurso feito pelo secretário de Estado dos Estados Unidos, Antony Blinken, com foco nas relações entre as duas maiores economias do mundo, com a alegação de que Washington está tentando manchar a reputação de Pequim.

Em discurso na quinta-feira, 26, Blinken disse que o governo dos EUA quer transformar o bloco internacional que se opõe à invasão da Ucrânia pela Rússia numa coalizão mais ampla para contrapor o que é visto como uma ameaça mais séria da China à ordem mundial no longo prazo.

Porta voz do Ministério das Relações Exteriores chinês, Wang Wenbin disse nesta sexta-feira que os EUA estão “basicamente espalhando desinformação” e “manchando as políticas doméstica e externa da China”.

Ainda segundo Wang, o discurso de Blinken tinha o objetivo de “conter e sufocar o desenvolvimento da China, e garantir a hegemonia dos EUA. “Deploramos e rejeitamos isso com força.”

“Quanto à ordem internacional baseada em regras que os EUA defendem, todo o mundo com visão pode inferir que trata-se de nada além das regras formuladas pelos EUA e poucos outros países com a meta de sustentar a ordem internacional dominada pelos EUA”, acrescentou o porta-voz. Fonte: Associated Press.

