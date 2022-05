Taxas de juros rondam estabilidade com dólar fraco e após Datafolha

Por Estadão - Estadão 8

Advertisement

Advertisement

Os juros futuros começam esta sexta-feira (27) ao redor da estabilidade, em meio ao dólar, petróleo e juros dos Treasuries em baixa e após a pesquisa Datafolha mostrar chance de o ex-presidente Lula ganhar em primeiro turno as eleições presidenciais. Às 9h18, a taxa do contrato de depósito interfinanceiro para janeiro de 2017 marcava 11,92%, de 11,90% no ajuste de quinta-feira. O DI para janeiro de 2025 batia máxima de 12,09%, de 12,07%, e o para janeiro de 2024 estava estável em 12,80%. O vencimento para janeiro de 2023 exibia taxa de 13,340%m de 13,350% no ajuste anterior. O dólar à vista caía 0,03% neste mesmo horário, a R$ 4,7599.

Continua depois da publicidade

Luciana Xavier

Estadao Conteudo

Copyright © 2022 Estadão Conteúdo. Todos os direitos reservados.

Advertisement

Continua depois da publicidade

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: [email protected].