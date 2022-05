'A melhor do mundo', diz Iran Ferreira, o Luva de Pedreiro, ao encontrar Camila Cabello

Por Estadão - Estadão 13

Iran Ferreira, o ‘Luva de Pedreiro’, se encontrou nesta quinta-feira, 26, com ninguém mais, ninguém menos que Camila Cabello. O encontro inusitado foi compartilhado no perfil oficial do brasileiro no Instagram e Twitter.

“Fui convidado pela Pepsi Global e Camila Cabello para assistir aos ensaios da cerimônia de abertura da final da Champions League. Não se esqueçam de ficar ligados no sábado antes da partida para assistir o show. Receba, Camila. A melhor do mundo”, escreveu Iran na legenda da publicação, que teve direito a uma versão em inglês.

Em outra publicação, o Luva de Pedreiro mostrou como foi o encontro com a cantora, onde chega falando “opa, fala guerreira”. Assim que Camila Cabello percebeu que ele era brasileiro, ela arriscou no português e falou: “Eu amo brasileiros. Eu sou meio brasileira”.

Nos comentários de ambas as publicações, artistas e fãs de Iran Ferreira comemoraram esse encontro inusitado. “Simplesmente uma postagem bilíngue”, escreveu Tiago Leifert. “Receba, é o cara da luva de pedreiro”, comentou outra internauta, fazendo menção ao meme do brasileiro.

