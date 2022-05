Carga de petroleiro iraniano é apreendida na Grécia após pedido dos EUA

Por Estadão - Estadão 3

O carregamento de petróleo bruto de um navio-tanque de bandeira iraniana que foi parado em águas gregas no mês passado foi apreendido e está sendo transferido para outro após um pedido dos Estados Unidos, disse uma autoridade grega nesta quinta-feira, 26.

O funcionário disse que, após uma “intervenção judicial das autoridades dos EUA sobre a carga do navio”, o processo está em andamento, às custas do governo dos EUA, para que o petróleo “seja entregue” no porto de Karystos, no Mar Egeu.

A mídia grega disse que o navio-tanque Lana estaria transportando mais de 100 mil toneladas de petróleo iraniano, violando as sanções dos Estados Unidos e da União Europeia ao Irã. Na quarta-feira, a mídia estatal iraniana disse que o Ministério das Relações Exteriores do Irã convocou o chefe da missão diplomática na Grécia por supostamente apreender carga de um navio de bandeira iraniana em águas gregas. A agência de notícias IRNA disse que a carga foi confiscada com uma ordem judicial sob pressão dos EUA. Disse ainda que o Ministério das Relações Exteriores do Irã chamou a medida de “pirataria internacional”.

