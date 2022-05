Convocação de Arboleda pode dar mais espaço para Miranda no São Paulo

Por Estadão - Estadão 6

Convocado pela seleção equatoriana para a Data Fifa do início de junho, Arboleda deve perder três jogos do São Paulo no Brasileirão, situação que pode abrir caminho para Miranda ganhar espaço na disputa da competição nacional. O experiente defensor de 37 anos vinha sendo utilizado apenas em jogos da Copa Sul-Americana, dentro do esquema de rodízio adotado pelo técnico Rogério Ceni.

Arboleda deve enfrentar o Ceará no sábado e viajar no domingo para se juntar ao Equador. Ao lado dos compatriotas, fará amistosos contra Nigéria, México e Cabo Verde, entre os dias 2 e 11 de junho. Neste período, o São Paulo tem compromissos com Avaí, no dia 4, e Coritiba, no dia 9. É possível que o equatoriano também seja desfalque no jogo contra o América-MG, marcado para dia 12.

Ceni já reforçou a intenção de continuar com a rodagem do elenco, por isso, diante da redução das possibilidades na zaga, é quase certo que Miranda entre em campo pelo campeonato nacional. A dupla considerada titular no momento é formada por Arboleda e Diego Costa, mas Léo também vem sendo aproveitado.

Luizão, formado nas categorias de base do São Paulo, também pode começar a aparecer com mais frequência. Na quarta-feira, quando o time tricolor venceu o Ayacucho por 1 a 0, na rodada final da fase de grupos da Sul-Americana, o garoto de 20 anos jogou ao lado de Miranda, único jogador mais experiente em uma escalação formada por pratas da casa.

O São Paulo iniciou nesta quinta-feira a preparação para o jogo contra o Ceará. Rogério Ceni comandou um treino tático sem os atletas que jogaram no Morumbi. Assim como no restante da semana, Andrés Colorado, Nikão, Talles Costa e Gabriel Sara fizeram trabalhos de recuperação.

Outra ausência foi o lateral-direito Rafinha, que não participou de nenhuma atividade porque foi liberado para acompanhar o nascimento do filho. Já o jovem Moreira continua isolado por ter sido diagnosticado com covid-19.

