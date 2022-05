Chile anuncia acordo com o técnico Eduardo Berizzo, que fracassou com o Paraguai

Por Estadão - Estadão 5

A seleção chilena não foi bem nas Eliminatórias Sul-americanas para a Copa do Mundo, mas ainda sonha com vaga no Catar por causa de denúncia contra o Equador. Ainda sem saber qual será o seu destino, os dirigentes do país anunciaram nesta quinta-feira a contratação do técnico argentino Eduardo Berizzo, que também fracassou na busca por classificação ao Mundial no comando do Paraguai.

O comandante de 52 anos será apresentado oficialmente na segunda-feira e deve embarcar com o grupo para os amistoso com a Coreia do Sul, dia 6 de junho, e com a Tunísia, pela Copa Kirin, no dia 10. A Federação Chilena não informou a duração do contrato de Berizzo, que vai substituir Martín Lasarte, demitido em abril após não conseguir vaga na Copa. Ele ficou no cargo por somente 14 meses, após entrar na vaga de Reinaldo Rueda.

“Um velho conhecido para conduzir a nova era. Bem-vindo à La Roja, bem-vindo a sua casa, Eduardo Berizzo”, anunciou em suas redes sociais a seleção chilena. O argentino foi campeão local com o O’Higgins em 2013 e tem passagens por equipes da Espanha, como Athletic de Bilbao, Sevilla e Celta de Vigo.

Depois disso, assumiu o comando do Paraguai em 2019 com a missão de levar a seleção de volta a uma Copa do Mundo. Acabou demitido em outubro de 2021 após 12 rodadas das Eliminatórias, com a seleção no oitavo lugar, com somente 12 pontos. Chega ao Chile para reerguer a seleção e também em busca de volta por cima na carreira.

“A Federação de Futebol do Chile, encabeçada por seu presidente, Pablo Milad, informa que chegou a um completo acordo com o senhor Eduardo Berizzo e seu staff, para dirigir a seleção chilena principal para o próximo processo.”

Os chilenos fizeram questão de frisar que Berizzo “conta com destacada carreira como futebolista na seleção argentina”, e que como técnico realizou grandes trabalhos no Estudiantes, de La Plata, e também no O’Higgins.

