Ministro alemão diz que G7 poderia liderar caminho para fim do uso do carvão

O ministro de Energia e Clima da Alemanha, Robert Habeck, disse nesta quinta-feira, 26, que “talvez” as nações do G7 poderiam liderar o caminho para acabar com o uso de carvão para eletricidade e decarbonizar o sistema de transporte. Autoridades do G7 estão em um encontro de três dias em Berlim, no qual buscam chegar a um acordo sobre metas comuns para mudança de combustíveis fósseis para fontes renováveis de energia.

Habeck disse que a questão pode ser levada para a cúpula dos líderes do G7 em Elmau, na Alemanha, no próximo mês e depois para a reunião do Grupo das 20 no final deste ano. Conseguir que os países do G20 assinem as metas ambiciosas estabelecidas por algumas das economias mais avançadas será fundamental, pois nações como China, Índia e Indonésia continuam fortemente dependentes de carvão.

Para o ministro, seria errado ver os esforços que os países estão fazendo para enfrentar a atual crise de energia, alimentada pela guerra da Rússia na Ucrânia, como um contraponto aos esforços para acabar com o uso de combustíveis fósseis.

“O que estamos vendo no momento é uma aceleração da transformação ecológica”, disse ele.

Grupos ambientalistas alertaram que países como a Alemanha correm o risco de minar suas metas ecológicas lutando para garantir novas fontes de gás natural – inclusive dos Estados Unidos – para compensar o déficit de suprimentos da Rússia.

A reunião em Berlim também buscará chegar a acordos sobre o aumento da ajuda financeira aos países pobres para lidar com as mudanças climáticas, fundos adicionais para a biodiversidade, proteção dos oceanos e redução da poluição plástica.

