Tolima volta a surpreender brasileiros ao encerrar série histórica do Atlético-MG

Por Estadão - Estadão 5

Advertisement

Advertisement

O Tolima é provavelmente um dos clubes colombianos mais famosos no Brasil, mas não pela sua tradição internacional ou times memoráveis, mas sim por ser uma pedra no sapato dos times brasileiros em competições sul-americanas. Depois de ficar marcado como o time que eliminou o Corinthians de Ronaldo na fase preliminar da Copa Libertadores de 2011, a equipe foi a responsável por bater o Atlético-MG, no Mineirão, por 2 a 1, e encerrar a maior série invicta da história da competição. O time mineiro estava há 18 jogos sem perder.

Continua depois da publicidade

Apesar do revés, o Atlético-MG se classificou em primeiro lugar no Grupo D, com 11 pontos, mesma pontuação do algoz colombiano, que ficou em segundo e também avançou às oitavas. Anteriormente, na primeira rodada, o time brasileiro havia sido o responsável por encerrar uma escrita que já durava mais de duas décadas. O Tolima não perdia e nem tomava gols para times brasileiros atuando na Colômbia desde 1996, até ser derrotado por 2 a 0 pelo time de Antonio Mohamed.

Ao todo, o Tolima disputou 18 jogos contra times brasileiros em sua história, acumulando seis vitórias, três empates e nove derrotas. O triunfo mais lembrado pelo torcedor brasileiro aconteceu em 2011, quando o time colombiano venceu o Corinthians por 2 a 0, em casa, depois de empatar sem gols em São Paulo. A equipe alvinegra contava com Tite à beira do gramado e com Ronaldo no comando do ataque, além de outros importantes jogadores, como Paulinho, Danilo e Fábio Santos. Foi a primeira vez que um clube do Brasil caiu na fase inicial da Libertadores.

Advertisement

O Tolima, que tem sua sede na cidade de Ibagué, possui história bastante modesta no futebol do seu país. Venceu o Campeonato Colombiano apenas três vezes, sendo a última em 2021. Antes, levantou a taça também em 2018 e 2003. Curiosamente, seus dois últimos títulos nacionais surgiram após a agremiação aderir ao formato de clube empresa, passando a ser denominada como Tolima Fútbol Club S.A. nos negócios.

Continua depois da publicidade

Confira o retrospecto do Tolima contra brasileiros:

Tolima 1 x 0 Vasco – Copa Conmebol 1996

Vasco 4 x 0 Tolima – Copa Conmebol 1996

Continua depois da publicidade

Tolima 2 x 1 Rio Branco – Copa Conmebol 1997

Rio Branco 1 x 0 Tolima – Copa Conmebol 1997

Tolima 1 x 0 Grêmio – fase de grupos da Libertadores 2007

Grêmio 1 x 0 Tolima – fase de grupos da Libertadores 2007

Corinthians 0 x 0 Tolima – 1ª fase da Libertadores 2011

Tolima 2 x 0 Corinthians – 1ª fase da Libertadores 2011

Tolima 0 x 0 Cruzeiro – fase de grupos da Libertadores 2011

Cruzeiro 6 x 1 Tolima – fase de grupos da Libertadores 2011

Tolima 1 x 0 Athletico – fase de grupos da Libertadores 2019

Athletico 1 x 0 Tolima – fase de grupos da Libertadores 2019

Internacional 1 x 0 Tolima – 3ª fase da Libertadores 2020

Tolima 0 x 0 Internacional – 3ª fase da Libertadores 2020

Tolima 1 x 2 Bragantino – fase de grupos da Sul-Americana 2021

Bragantino 2 x 1 Tolima – fase de grupos da Sul-Americana 2021

Tolima 0x2 Atlétic0-MG – fase de grupos da Libertadores 2022

Atlético-MG 1×2 Tolima – fase de grupos da Libertadores 2022

Estadao Conteudo

Copyright © 2022 Estadão Conteúdo. Todos os direitos reservados.

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: [email protected].