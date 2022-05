Ponte Preta e Chapecoense empatam e seguem em jejum de vitórias na Série B

Por Estadão - Estadão 3

Em um duelo direto pelo meio da tabela, Ponte Preta e Chapecoense não conseguiram sair do empate sem gols no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas, na noite desta terça-feira. Com isso, os dois times viram aumentar o jejum de vitórias de ambos na Série B do Campeonato Brasileiro.

A Ponte Preta chegou há quatro jogos sem vitória e continua na parte debaixo da tabela, na 13ª colocação com nove pontos, podendo até ir para a zona de rebaixamento dependendo dos resultados até o final da nona rodada. Enquanto isso, a Chapecoense não sabe o que é vencer há cinco jogos, mas está em oitavo com onze pontos.

Mais uma vez com muita dificuldade na criação de jogadas, a Ponte Preta fez um primeiro tempo tenso diante da Chapecoense, com muitas faltas e quatro amarelos distribuídos, e não conseguiu criar nenhuma chance de perigo real. Do outro lado, melhor organizado taticamente, o time visitante teve duas boas chances, mas não conseguiu abrir o placar.

Aos 27 minutos, Tiago Real lançou Fernando na entrada da área, mas apesar de estar de frente para o gol, acabou pegando mal na bola e mandou para fora. Já aos 37 foi a vez de Marcelo Freitas. Ele recebeu na meia-lua e bateu de perna esquerda, para fora, mas rente a trave. Por isso, o primeiro tempo terminou zerado.

Na volta do intervalo, a Ponte Preta teve maior intensidade e levou perigo logo no primeiro lance. Em um bate rebate na área, Fessin deu um chute à queima roupa em Vagner, que conseguiu fazer uma linda defesa. Depois disso, Hélio dos Anjos fez três mudanças na equipe e uma delas chamou atenção, já que a torcida aplaudiu a saída de Matheus Anjos, que não vinha bem no duelo.

Com mais posse de bola, o time campineiro seguiu pressionando e teve mais duas boas chances. Aos 23, Pedro Júnior recebeu um lançamento dentro da área e mesmo de frente para o goleiro, acabou colocando muita força na bola e isolou por cima do gol. Já aos 28, Léo Naldi arriscou de fora da área e também mandou por cima.

Nos minutos finais, os times até tentaram aumentar a intensidade na busca pela vitória, mas sem sucesso. Por isso, o duelo terminou mesmo zerado.

Os dois times voltam a campo na próxima semana para a disputa da décima rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Na terça-feira, a Ponte Preta visita o Sport, na Ilha do Retiro, às 19h. Já na sexta-feira (03), a Chapecoense recebe o Londrina, na Arena Condá, em Chapecó, também às 19h.

FICHA TÉCNICA

PONTE PRETA 0 X 0 CHAPECOENSE

PONTE PRETA – Caíque França; Norberto, Thiago Oliveira, Fábio Sanches e Artur (Jean Carlos); Léo Naldi, Felipe Amaral e Matheus Anjos (Luiz Fernando); Fessin, Lucca (Ramires) e Pedro Júnior (Dodô). Técnico: Hélio dos Anjos.

CHAPECOENSE – Vagner; Ronei, Léo, Frazan e Fernando; Betinho (Orejuela), Marcelo Freitas, Tiago Real (Lima) e Claudinho (Matheus Bianqui); Luizinho (Maranhão) e Jonathan (Derek). Técnico: Gilson Kleina.

ÁRBITRO – Marielson Alves da Silva (BA).

CARTÕES AMARELOS – Felipe Amaral, Thiago Oliveira, Léo Naldi e Lucca (Ponte Preta) e Betinho (Chapecoense).

PÚBLICO – 2.125 pagantes

RENDA – R$ 36.100,00.

LOCAL – Estádio Moisés Lucarelli, em Campinas (SP).

