Com nova goleada, Palmeiras bate recordes e garante vantagem na Libertadores

O Palmeiras de Abel Ferreira continua escrevendo sua história nas páginas da Libertadores. Atual bicampeão do torneio, o Alviverde consagrou nesta terça-feira com uma nova goleada a melhor campanha e o melhor ataque da primeira fase da competição em todos os tempos. Com a vitória por 4 a 1 sobre o Deportivo Táchira, da Venezuela (com três gols de Gustavo Scarpa), o time chegou aos 18 pontos em seis jogos no Grupo A, com 25 gols marcados – números que consagram a ótima fase da equipe.

A primeira colocação geral na primeira fase, além de entrar para a história, garante ao Palmeiras o direito de sempre decidir em casa os confrontos das próximas fases – apenas a final será disputada em jogo único, em Guayaquil, no Equador.

Em campo, o Palmeiras jogou sem Raphael Veiga, que testou positivo para covid-19, mas está assintomático – o meia deve voltar ao time domingo, no clássico com o Santos pelo Brasileirão. Danilo também ganhou um “descanso” e começou a partida no banco. Assim, “sobrou” para Gustavo Scarpa ser o melhor em campo – pela primeira vez na carreira ele marcou três gols em uma mesma partida.

O Alviverde resolveu rapidamente o primeiro tempo. Primeiro, aos 14 minutos, Gustavo Scarpa recebeu a bola pela direita e cruzou na área. Rony entrou na frente e atrapalhou o goleiro Varela, que levou um frango pelo meio das pernas – 1 a 0.

Aos 21, Rafael Navarro recebeu a bola pela esquerda, entrou na área e foi derrubado. Sem Veiga, Scarpa pegou a bola e não desapontou, bateu firme no canto direito para marcar o segundo gol.

Na segunda etapa, a defesa do Palmeiras falhou logo no início. Após escanteio, o zagueiro e capitão Gustavo Gómez não conseguiu afastar a bola e Gutiérrez diminuiu para o Deportivo Táchira.

O gol sofrido fez o Palmeiras voltar a jogar com mais atenção e aos 11 minutos o time chegou ao terceiro gol. Após boa jogada de Dudu pela direita, ele cruzou rasteiro, com força. O goleiro Varela rebateu a bola nos pés de Rony e a bola morreu no fundo do gol.

Abel Ferreira continuou mexendo no time e mandou a campo Vanderlan, Breno Lopes, Fabinho, Wesley e Jhonatan. E foi com Breno Lopes que o time chegou ao quarto gol. Ele foi derrubado na área por Restreppo, em mais um pênalti muito bem batido por Gustavo Scarpa.

Depois do quarto gol, o Palmeiras ainda atacou e perdeu boas chances – Dudu, Wesley e Breno Lopes tiveram suas oportunidades, mas o goleiro Varela apareceu bem. No fim, a partida terminou mesmo com os 4 a 1, para a festa dos quase 30 mil palmeirenses que foram ao Allianz Parque.

FICHA TÉCNICA

PALMEIRAS 4 X 1 TÁCHIRA

PALMEIRAS – Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Murilo e Jorge (Vanderlan); Gabriel Menino (Fabinho), Zé Rafael e Gustavo Scarpa (Jhonatan); Dudu, Navarro (Wesley) e Rony (Breno Lopes). Técnico: Abel Ferreira.

DEPORTIVO TÁCHIRA – Varela; Camacho, Gutiérrez, Marrufo e Benítez (Restrepo); Flores, Cova, Colina e Figueroa (Jeizon Ramírez); Arace (Marlon Fernández) e Simisterra (Uribe). Técnico: Alexandre Pallarés. Árbitro: Kevin Ortega (PER).

GOLS – Gustavo Scarpa, aos 14 e aos 21 do 1º tempo. Gutiérrez, aos 2, Rony, aos 11, Gustavo Scarpa, aos 22 do 2º Tempo.

CARTÕES AMARELOS – Benítez, Flores, Zé Rafael e Restrepo.

PÚBLICO – 29.032 pagantes.

RENDA – R$ 1.722.282,57.

LOCAL – Allianz Parque, em São Paulo.

