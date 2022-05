Tsitsipas sofre, mas elimina Musetti de virada após cinco sets em Roland Garros

Por Estadão - Estadão 7

Vice-campeão em 2021, Stefanos Tsitsipas alcançou vaga na segunda rodada de Roland Garros, nesta terça-feira, ao vencer o italiano Lorenzo Musetti, de virada, por 3 sets a 2, com parciais de 5/7, 4/6, 6/2, 6/3 e 6/2.

A surpreendente baixa temperatura na quadra Philippe Chatrier, de apenas dez graus Celsius, colaborou para Tsitsipas ter fôlego e disposição para manter um ritmo forte e buscar a vitória após mais de três horas e meia de partida.

Aos 23 anos, Tsitsipas sobreviveu à primeira rodada. O tenista grego só caiu na rodada de estreia do Grand Slam francês em 2017. No ano seguinte chegou à segunda rodada, em 2019 caiu na quarta, foi à semifinal em 2020 e perdeu a final no ano passado para o ´sérvio Novak Djokovic.

Musetti, de 20 anos, número 66 do mundo, também perdeu por 3 a 2, de virada, na edição do ano passado do Aberto da França, quando foi eliminado por Djokovic na quarta rodada. Mas naquela oportunidade o italiano sofreu uma lesão.

Estadao Conteudo

