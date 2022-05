SP tem alta de 6,2% na abertura de empresas desde agosto; educação é destaque

Por Estadão - Estadão 7

O Estado de São Paulo registrou abertura de mais de 213 mil novas empresas desde o início da retomada econômica em agosto do ano passado, alta 6,2% ante mesmo período dos anos anteriores. O levantamento, da Junta Comercial do Estado de São Paulo (Jucesp), órgão vinculado à Secretaria de Desenvolvimento Econômico, foi antecipado ao Broadcast Político. Segmentos relacionados à área da educação tiveram maiores destaques.

Conforme dados divulgados pela Jucesp, nos últimos oito meses foram abertas 6.462 empresas na área da educação. Em igual período anterior, de agosto de 2020 a abril de 2021, o número registrado foi de 5.726 empreendimentos, aumento de 12,8%.

De acordo com a subsecretária do Ensino Técnico e Profissionalizante da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Natalia Vido, a ação conjunta do setor de educação, que sofreu com o fechamento de escolas, teve papel relevante para a retomada. “O aumento registrado nas aberturas de empresas de educação soma ações importantes para esse objetivo comum”, informou, em nota.

No ano passado, a Jucesp registrou em 2021 recorde de abertura de empresas, com 288.502 novos empreendimentos constituídos no estado de São Paulo. De acordo com o levantamento, este foi o maior número dentre a série histórica iniciada em 1998.

Giordanna Neves

Estadao Conteudo

