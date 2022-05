Após deixar COB, Bichara vira diretor técnico da confederação de atletismo

Por Estadão - Estadão 9

Dois meses após uma contestada saída do Comitê Olímpico do Brasil (COB), Jorge Bichara foi anunciado nesta terça-feira como novo diretor técnico da Confederação Brasileira de Atletismo (CBAt). O dirigente se tornou reconhecido nacionalmente pelos bons resultados obtidos no comando do alto rendimento do esporte nacional nos últimos anos.

Bichara era diretor de Esportes do COB até o fim de março, quando foi demitido de forma inesperada. A saída surpreendente gerou críticas no meio esportivo. Figuras como Bernardinho, Rebeca Andrade e Bruno Fratus questionaram a saída do dirigente. O técnico de vôlei chegou a fazer cobranças públicas ao COB.

Bichara liderou o alto rendimento do COB por 17 anos, período no qual ajudou a elevar o nível do esporte olímpico nacional. Em sua gestão, o Brasil obteve suas melhores campanhas tanto nos em Jogos Pan-Americanos, em Lima-2019, quanto nos Jogos Olímpicos, em Tóquio, no ano passado.

“É uma honra para a CBAt receber o Jorge Bichara em nossos quadros, com toda a sua experiência e maturidade. É um gestor esportivo respeitado no Brasil e no mundo, uma referência”, disse Wlamir Motta Campos, presidente do Conselho de Administração da CBAt. “E ele é do atletismo, conhece a modalidade. Tenho certeza que agrega um valor muito positivo e vai colocar o departamento técnico da CBAt num bom patamar. É mais um grande desafio na carreira dele, damos as boas-vindas e desejamos sucesso”, acrescentou o dirigente.

Bichara, de 53 anos, atuou diretamente no atletismo entre os anos de 1996 e 2004, sendo até diretor técnico da federação da modalidade no Rio de Janeiro. Ele é formado em educação física pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e tem pós-graduação em administração esportiva pela Fundação Getúlio Vargas.

