Licença que permite à Rússia pagar divída aos EUA não será renovada

O Departamento do Tesouro dos Estados Unidos informou nesta terça-feira, 24, que não renovará a licença que permite à Rússia pagar investidores norte-americanos que tenham adquirido ativos do país. A medida, imposta no contexto das sanções devido à guerra na Ucrânia, pode levar Moscou ao default.

No começo do mês, a Rússia evitou um calote em sua dívida ao fazer um pagamento de última hora usando suas reservas em dólares localizadas fora do país, disseram autoridades do Tesouro dos EUA.

