Greve deixa suspensas as divulgações de relatórios mensais do Tesouro

O Tesouro Nacional informou nesta terça-feira, 24, que, devido à greve dos servidores do órgão iniciada na segunda-feira, 23, estão suspensas as publicações e entrevistas coletivas referentes aos relatórios mensais da Dívida Pública e do Resultado do Tesouro do mês de abril.

As divulgações estavam previstas para os dias 25 e 30 de maio, respectivamente.

O balanço do Tesouro Direto de abril também está suspenso.

“Informaremos com a devida antecedência quando o calendário for retomado”, comunicou o Tesouro.

Apesar disso, estão mantidas as divulgações de documentos com previsão legal no dia 31 de maio. O Tesouro confirmou a publicação no último dia do mês do Relatório Quadrimestral de Operações de Crédito Garantidas (RQG); Relatório Resumido de Execução Orçamentária da União (RREO da União); Relatório de Gestão Fiscal da União (RGF da União) Boletim de Subsídios do Tesouro Nacional no âmbito do PSI e dos Empréstimos ao BNDES; Relatório de Avaliação do Cumprimento de Metas Fiscais; e Decreto de Programação Orçamentária e Financeira.

