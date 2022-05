São Paulo deve finalizar fase de grupos da Sul-Americana com reservas no Morumbi

Por Estadão - Estadão 8

Depois de empatar por 1 a 1 com o Corinthians na Neo Química Arena, em clássico disputado no domingo, o São Paulo deve jogar a última rodada da fase de grupos da Sul-Americana com um time recheado de reservas. Já classificado para as oitavas de final do torneio continental, a equipe comandada por Rogério Ceni joga contra o Ayacucho, no Morumbi, nesta quarta-feira.

A preparação começou nesta segunda, em uma atividade realizada com parte do elenco. O treinamento teve a presença apenas de jogadores que não foram relacionados ou não atuaram no clássico do final de semana, além de garotos do sub-20 chamados para completar o número de atletas.

Líder do Grupo D, com 13 pontos, o São Paulo garantiu a classificação para a fase seguinte na quinta-feira passada, quando venceu o Jorge Wilstermann por 3 a 0 no Morumbi. Depois do jogo desta quarta, conhecerá o próximo adversário em sorteio marcado para sexta-feira. Nessa etapa, os terceiros colocados eliminados na fase de grupos da Libertadores entram na Sul-Americana.

Como os jogos das oitavas estão previstos para o período entre 29 de junho e 6 de julho, o time tricolor terá tempo para focar no Brasileirão. Terceiro colocado da competição nacional, com 12 pontos, tem pela frente um duelo com o Ceará, no sábado, em casa, antes de visitar o Avaí em Florianópolis e o Coritiba na capital paranaense.

Em breve, o São Paulo deve conhecer também o nome do time que enfrentará nas oitavas de final da Copa do Brasil. A CBF ainda não divulgou a data do sorteio, mas o calendário prevê a rodada de ida nos dias 22 e 23 de junho e a rodada de volta nos dias 13 e 14 de julho. A terceira fase, anterior às oitavas, só termina no dia 31, data em que Red Bull Bragantino e Goiás definem a última vaga, após por 2 a 1 para a equipe paulista no primeiro jogo.

