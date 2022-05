Anitta se une a Tiktok em projeto inédito da plataforma

Por Estadão - Estadão 1

O TikTok e Anitta anunciam nesta segunda-feira, 23, uma parceria inédita para o mais recente álbum da cantora, o Versions of Me. House of Anitta vai contar com conteúdos e efeitos exclusivos na rede social.

Executado durante dois dias em Los Angeles, o projeto terá a presença de grandes criadores da plataforma e apresentará, entre outras ações, vídeos exclusivos e uma página totalmente interativa.

Nela, a comunidade poderá navegar pelos cômodos da casa da cantora, playlists que vão revisitar diversas fases da carreira da Anitta e histórias contadas a partir da perspectiva dos criadores convidados.

A artista também assume o controle e o visual da página de música do TikTok, onde será possível encontrar apenas banners da artista e playlists diferentes que representam as diversas fases da sua carreira.

Na ocasião também serão lançados novos efeitos exclusivos da Anitta, criados especialmente para quem deseja entrar no clima e mostrar suas várias versões no TikTok. Alguns dos nomes dos criadores convidados pela cantora são:

Bella Poarch (bellapoarch), Loren Gray (lorengray), Luara Fonseca (luara), Fanciny Ehlke (francinyehlke), Jade Picon (jadepicon), Lucas Rangel ( lucaranngel), Vanessa Lopes (vanessalopesr), Legna Hernández ( legnahernandez1), Augusto Gimenez (augustogimenez) e Nicolle Figueroa (nicollefigueroaa).

“Criar a House Of Anitta com o TikTok foi uma experiência única. Meu álbum, Versions Of Me, mostra várias facetas minhas e nessa parceria, com os criadores incríveis que reunimos e com a plataforma, eu consegui mergulhar ainda mais no universo desse projeto. Espero que os meus fãs se divertam e se joguem também!”, comenta Anitta.

Estadao Conteudo

