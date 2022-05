Chamusca eleva história do Guarani: 'Gigante tem que voltar ao lugar que merece'

Por Estadão - Estadão 6

O Guarani apresentou nesta segunda-feira oficialmente o técnico Marcelo Chamusca, que retorna ao time bugrino com o claro objetivo de afastá-lo da luta contra o rebaixamento e colocá-lo próximo da zona de acesso.

“Antes mesmo da apresentação, Chamusca falou sobre seus objetivos no Guarani. Na primeira passagem, eu usei uma frase motivacional que tínhamos de acordar o gigante. Ele foi acordado. Agora quero ajudar esse gigante a voltar ao lugar que merece, que é a Série A. A minha história com o Guarani é muito bonita. Eu me orgulho muito do trabalho que realizamos. Colocar meu nome na história do Guarani com o acesso foi um momento extremamente positivo para a minha carreira. Um dos trabalhos mais desafiadores que tive, disse o treinador.

Marcelo Chamusca revelou também ter encontrado um clube totalmente diferente de sua primeira passagem, em 2016. “Melhorou tudo. O campo de treino do CT, o funcionamento dos departamentos. A gente tinha muitas limitações na fisiologia, na fisioterapia, no departamento médico, na academia, até pelo momento que o clube vivia. Era a dificuldade que o clube passava. O que encontrei agora foi um Guarani totalmente diferente em suas estruturas. É importante para o treinador ter essa condição de trabalho.”

O treinador comandou o seu primeiro treino nesta segunda-feira e já falou, na coletiva de imprensa, sobre o próximo compromisso do clube, contra o Sampaio Corrêa.

“Quando chega o novo comando, precisamos tentar ajustar alguns pontos importantes pensando no Sampaio Corrêa. Temos um elenco comprometido com o clube, isso é muito importante. Vamos aliar a performance a resultado”, finalizou.

SÉRIE B

O Guarani é o 18º colocado, com oito pontos, mesma pontuação do Vila Nova, o primeiro fora da zona de rebaixamento.

