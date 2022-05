Urias anuncia novo EP 'Her Mind' e divulga teaser

Por Estadão - Estadão 1

Na noite do domingo, 22, a cantora Urias divulgou um teaser para anunciar o novo EP, intitulado Her Mind. No vídeo publicado pela artista, ela aparece falando em inglês: “If you look inside, maybe we look alike. You just cant deny we look alike” (“Se você olhar para dentro, talvez sejamos parecidos. Você simplesmente não pode negar que nós nos parecemos”, em português).

Assim como no álbum Fúria, que teve a segunda parte lançada em janeiro deste ano, Urias deve dividir o novo projeto em vários lançamentos, já que na publicação foi divulgado como ‘parte 1″.

A cantora ainda não divulgou uma data de estreia, mas disse que será em breve.

Com o disco Fúria, a artista conquistou o primeiro lugar no ranking de discos mais vendidos do iTunes Brasil na semana de lançamento.

No Spotify, o álbum já ultrapassou 15 milhões de Streams.

O teaser sobre o novo EP pode ser conferido no seguinte endereço na internet: https://twitter.com/uriassnake/status/1528528542094467072?cxt=HHwWgICxyYmntrYqAAAA

