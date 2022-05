Brexit está tendo impacto no comércio do Reino Unido, diz presidente do BoE

Por Estadão - Estadão 5

O presidente do Banco da Inglaterra (BoE, na sigla em inglês), Andrew Bailey, afirmou nesta segunda-feira, 23, que o Brexit – a saída do Reino Unido da União Europeia – está tendo impacto no comércio do país. No entanto, para ele, as consequências negativas têm sido menos graves do que o previsto.

Os comentários foram feitos em painel durante evento organizado pelo banco central da Áustria.

