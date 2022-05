Ana Furtado e Vitão são classificados na repescagem da 'Dança dos Famosos'

Por Estadão - Estadão 5

Advertisement

Advertisement

Após contrair covid-19 e ser afastada do Dança dos Famosos, do Domingão com Huck, Ana Furtado retornou à competição na repescagem realizada neste domingo, 22, e garantiu uma das vagas. Ao lado do seu parceiro, Leandro Azevedo, a apresentadora se apresentou com o hit Envolver, de Anitta, e conquistou os jurados. “Vocês não imaginam a alegria de estar de volta”, disse ela. A segunda vaga para a volta ao reality show de dança foi conquistada por Vitão e sua parceira Gabe Cardoso. Os dois se apresentaram ao som de Gasolina, de Daddy Yankee. Gkay, Zezé Polessa, Tierry e Xande de Pilares também participaram da repescagem, mas não conseguiram avançar.

Continua depois da publicidade

Redação

Estadao Conteudo

Copyright © 2022 Estadão Conteúdo. Todos os direitos reservados.

Advertisement

Continua depois da publicidade

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: [email protected].