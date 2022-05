Corinthians diz ter identificado torcedor que acendeu sinalizador na arena

Por Estadão - Estadão 5

O Corinthians divulgou nota oficial na noite deste domingo para lamentar as ocorrências na Neo Química Arena, no clássico com o São Paulo, e explicando que identificou o torcedor que acendeu um sinalizador nas arquibancadas durante a partida, válida pela sétima rodada do Brasileirão.

“Ele foi localizado pelo sistema de câmeras do estádio e conduzido pela Polícia Militar à sala de policiamento local. Ali seus dados foram coletados para que o clube tome as providências cabíveis quanto à responsabilidade do ato. O clube comunicou a identificação ao árbitro da partida, para que as informações fossem adicionadas à súmula”, disse o clube.

Como o presidente Duílio Monteiro Alves já havia declarado, no início da noite, a direção do clube reiterou o lamento pelos cantos homofóbicos que partiram das arquibancadas ao longo do clássico, que terminou empatado por 1 a 1.

“O Corinthians reafirma o repúdio a tal prática. Vale lembrar que o clube alerta continuamente sua torcida, por meio de suas redes sociais e do sistema de som e de telões da Neo Química Arena para a ilegalidade desses comportamentos inaceitáveis. Fica aqui mais uma vez o pedido à Fiel Torcida para que esses atos não se repitam em nossa arena”, continuou a nota oficial.

