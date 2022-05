Evanescence anuncia saída da guitarrista Jen Majura da banda

Por Estadão - Estadão 6

A banda Evanescence anunciou neste sábado, 21, a saída de Jen Majura do grupo. A musicista entrou para a equipe em 2015, como guitarrista, no lugar de Terry Bálsamo. O grupo falou sobre o momento em um post no Instagram, com uma foto da compositora.

“Foi um capítulo muito especial na banda com nossa querida amiga Jen Majura, mas decidimos que é hora de seguirmos caminhos separados. Nós sempre vamos amá-la e apoiá-la e mal podemos esperar para ver o que ela fará a seguir!”, escreveram.

“Somos muito gratos pelos bons momentos e pela boa música que fizemos ao redor do mundo juntos. Estamos trabalhando duro para ensaiar para nossa próxima turnê e teremos algumas novidades empolgantes sobre a nova formação nos próximos dias, então fiquem ligados”, completaram.

Jen também se manifestou na rede social. “Eu sinto a necessidade de abordar que nada disso foi minha decisão! Não tenho ressentimentos contra ninguém e desejo tudo de bom ao Evanescence. Tenho permissão para carregar lindas memórias desses últimos anos, sou grata”, disse na legenda de uma imagem completamente negra.

Redação

Estadao Conteudo

