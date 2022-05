ONU: Guterres pede aos governos redução de subsídios a combustíveis fósseis

Por Estadão - Estadão 8

Em meio aos altos preços dos combustíveis em todo o mundo, o secretário-geral da Organização das Nações Unidas (ONU), António Guterres, disse neste domingo, 22, que “os governos devem retirar os subsídios dos combustíveis fósseis para proteger os pobres e as pessoas mais vulneráveis”. Em postagem crítica no Twitter, o secretário-geral escreveu que, a cada minuto, carvão, petróleo e gás recebem US$ 11 milhões em subsídios. “Enquanto as pessoas sofrem com os altos preços na bomba, a indústria de petróleo e gás está faturando bilhões em um mercado distorcido”, afirmou.

Giordanna Neves

Estadao Conteudo

