Coronel da Guarda Revolucionária do Irã é assassinado a tiros em Teerã

O coronel Hassan Sayyad Khodaei, membro sênior da Guarda Revolucionária do Irã, foi assassinado em Teerã, neste domingo, 22, por pistoleiros não identificados que estavam em uma motocicleta. As informações são da emissora de televisão estatal do país.

Embora a Guarda tenha dado poucos detalhes sobre o ataque que ocorreu em plena luz do dia no coração da capital do Irã, o grupo culpou a “arrogância global” pelo assassinato, um código para Estados Unidos e Israel. Essa acusação, assim como o estilo do homicídio, levantou a possibilidade de uma ligação com outros assassinatos com motos no Irã anteriormente atribuídos a Israel, como os que miraram os cientistas nucleares do país. Não houve nenhuma reivindicação imediata de responsabilidade pelo ataque.

Os dois atacantes atiraram cinco vezes no coronel, que estava em seu Kia Pride não blindado em uma rua altamente segura, onde fica o parlamento iraniano, disse a mídia estatal.

Khodaei era identificado apenas como um “defensor do santuário”, uma referência aos iranianos que lutam contra o Estado Islâmico na Síria e no Iraque dentro da força de elite Quds, que supervisiona as operações estrangeiras da Guarda. Poucas informações públicas estavam disponíveis sobre o coronel, pois os oficiais Quds tendem a ser figuras sombrias que realizam missões militares secretas de apoio ao Hezbollah, ao grupo militante libanês e a outras milícias na Síria, no Iraque e em outros lugares.

O promotor de Teerã chegou ao local do crime poucas horas após o assassinato para investigar e exigiu que a polícia prendesse urgentemente os criminosos. A velocidade do processo indicou o tamanho da importância de Khodaei na estrutura obscura das operações da Guarda Revolucionária no exterior. Fonte: Associated Press.

