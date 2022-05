Líder polonês visita Kiev em meio à intensificação de ofensiva russa no Donbas

Por Estadão - Estadão 3

Advertisement

Advertisement

A Rússia intensificou sua ofensiva na região de Donbas, neste domingo, 22, enquanto o presidente da Polônia, Andrzej Duda, viajou a Kiev para apoiar as aspirações da Ucrânia à União Europeia (UE). Duda se tornou o primeiro líder estrangeiro a discursar ao parlamento ucraniano desde o início da guerra.

Continua depois da publicidade

Os legisladores ucranianos aplaudiram o presidente polonês, que agradeceu pela honra de falar em um lugar onde “bate o coração de uma Ucrânia livre, independente e democrática”, de acordo com a agência estatal polonesa PAP.

A visita de Duda à Ucrânia, a segunda desde abril, veio enquanto forças russas e ucranianas estavam empenhadas em batalhas em uma região de 551 quilômetros no coração industrial do leste do país.

Advertisement

Depois de declarar controle total da usina siderúrgica de Azovstal, que foi o último foco de resistência na cidade portuária de Mariupol, os militares russos lançaram ataques de artilharia e mísseis no coração industrial da Ucrânia, procurando expandir o território que os separatistas apoiados por Moscou mantêm desde 2014.

Continua depois da publicidade

Em um discurso em vídeo no sábado (21) à noite, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky descreveu a situação no Donbas como “realmente difícil”, mas disse que a capacidade de seu país de resistir a quase três meses de guerra em larga escala contra a Rússia “é uma boa notícia”.

“Todos os dias que nossos defensores escapam desses planos ofensivos da Rússia, perturbando-os, é uma contribuição concreta para a aproximação do principal dia. O dia desejado pelo qual todos nós estamos ansiosos e lutando por ele: O Dia da Vitória”, afirmou.

Zelensky enfatizou no sábado que a União Europeia deveria considerar o desejo da Ucrânia de aderir ao bloco o mais rápido possível dentro do contexto da invasão da Rússia. “Quero ressaltar que nosso caminho de integração europeia não se resume apenas à política. Trata-se de qualidade de vida. E de que os ucranianos percebem os valores da vida da mesma forma que a grande maioria dos europeus.”

Continua depois da publicidade

A Polônia está intensificando os esforços para persuadir os membros da UE mais hesitantes em aceitar a Ucrânia. A potencial candidatura do país será discutida em uma cúpula em Bruxelas no final de junho. “O mundo livre tem a cara da Ucrânia”, disse Duda neste domingo ao Verkhovna Rada – nome do parlamento ucraniano.

“Apesar da grande destruição, dos terríveis crimes e do grande sofrimento que a nação ucraniana vive todos os dias, os invasores russos não conseguiram quebrá-la e acredito profundamente que nunca serão bem-sucedidos”, afirmou. Fonte: Associated Press.

Redação

Estadao Conteudo

Copyright © 2022 Estadão Conteúdo. Todos os direitos reservados.

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: [email protected].