Após derrapar no Q3, Leclerc se recupera sobre Verstappen e faz pole em Barcelona

O monegasco Charles Leclerc mostrou mais uma vez que sabe lidar com a pressão de liderar a Fórmula 1 e confirmou a pole position no GP da Catalunha neste sábado. Na 32ª edição da etapa na Espanha, o monegasco derrapou, mas reagiu na volta final e garantiu sua quarta pole na temporada. Max Verstappen, da Red Bull, fez o segundo melhor tempo no calor espanhol, seguido por Carlos Sainz, da Ferrari, que mostrou certa insatisfação com a posição.

“Estou muito bem, foi uma sessão muito difícil. Cometi um erro no começo, mas me recuperei e correu tudo bem. Sim, estou em uma posição importante para largar, mas temos sofrido bastante com o desgaste dos pneus, mas precisamos saber lidar com isso. Seria muito bom uma dobradinha da Ferrari com Sainz, seria muito bom trabalhar nisso”, afirmou Leclerc, momentos após conquistar sua 15ª pole position na carreira.

O líder da temporada Leclerc pareceu ter sentido a pressão no início do Q3 e, após atingir alta velocidade em sua primeira volta, o monegasco da Ferrari derrapou na pista e precisou voltar para o box. Enquanto isso, Verstappen cravou o melhor tempo do dia até então e subiu para a pole.

Leclerc ainda se recuperou e retornou para mais uma tentativa de retomar a pole nos segundos finais e conseguiu. O piloto da Ferrari mostrou por que é o líder da Fórmula 1, com tempo de 1min18s750. Em todas as etapas da temporada até aqui, Leclerc mantém a marca de ter largado em uma das duas primeiras posições. O monegasco espera ampliar a vantagem para Verstappen na liderança do campeonato, já que a prova da Espanha costuma favorecer quem larga em primeiro.

George Russell (4º), Sergio Perez (5º) e Lewis Hamilton (6º) largam nas filas seguintes. Valtteri Bottas, Kevin Magnussen, Daniel Ricciardo e Mick Schumacher, respectivamente, completaram o Top 10 para a largada na Espanha.

LECLERC FAZ TRINCA DOS TREINOS

Os treinos livres tiveram destaque para o monegasco Leclerc, que fez o melhor tempo nas três exibições. O monegasco conseguiu tempo de 1min19s772 no TL3, seguido de perto por Verstappen e Russell. A dobradinha de Ferrari, Red Bull e Mercedes se repetiu na segunda fila, com Hamilton, que vem tendo desempenho positivo no fim de semana, Sainz e Perez. Apenas 0s488 separaram os seis primeiros colocados.

Apesar de não haver bandeiras vermelhas, os treinos livres marcaram problemas para Pierre Gasly e Mick Schumacher, que tiveram focos de incêndio nos freios traseiros, precisaram entregar os carros e não voltaram para à pista.

O Q1 e Q2 seguiram o ritmo dos treinos livres e terminaram sem surpresas. No fim do Q2, Sainz disparou e assumiu o melhor tempo, mas Verstappen mostrou que não estava para brincadeira e fechou o Q2 em primeiro. Lando Norris teve sua volta deletada por ultrapassar os limites da pista e largará em 11º.

A largada do GP da Catalunha, sexta etapa da temporada da Fórmula 1, acontecerá neste domingo, às 10h.

Confira a ordem de largada da corrida deste domingo:

1º – Charles Leclerc (MON/Ferrari) – 1min18s750

2º- Max Verstappen (HOL/Red Bull) – 1min19s073

3º – Carlos Sainz (ESP/Ferrari) – 1min19s166

4º – George Russell (ING/Mercedes) – 1min19s393

5º – Sergio Perez (MEX/Red Bull) – 1min19s420

6º – Lewis Hamilton (ING/Mercedes) – 1min19s512

7º – Valtteri Bottas (FIN/Alfa Romeo) – 1min19s608

8º – Kevin Magnussen (DIN/Haas) – 1min19s682

9º – Daniel Ricciardo (AUS/McLaren) – 1min20s297

10º – Mick Schumacher (ALE/Haas) – 1min20s368

11º – Lando Norris (CAN/McLaren) – 1min20s471

12º – Esteban Ocon (FRA/Alpine) – 1min20s638

13º – Yuki Tsunoda (JAP/AlphaTauri) – 1min20s639

14º – Pierre Gasly (FRA/AlphaTauri) – 1min20s861

15º – Zhou Guanyu (CHI/Alfa Romeo) – 1min21s094

16º – Sebastian Vettel (ALE/Aston Martin) – 1min20s954

17º – Fernando Alonso (ESP/Alpine) – 1min21s043

18º – Lance Stroll (CAN/Aston Martin) – 1min21s418

19º – Alexander Albon (TAI/Williams) – 1min21s645

20º – Nicholas Latifi (CAN/Williams) – 1min21s915

