Johnson e Erdogan concordam em trabalhar para desbloquear grãos ucranianos

O primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, conversou nesta sexta-feira, 20, por telefone com o presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan. Segundo comunicado emitido pelo governo britânico, Johnson saudou o papel de liderança da Turquia no enfrentamento da crise envolvendo a Ucrânia, e eles concordaram em trabalhar juntos para desbloquear rotas vitais de suprimento para os estoques de grãos ucranianos e aliviar o aumento global dos preços dos alimentos.

Sobre a expansão da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), o primeiro-ministro destacou a ameaça representada pela Rússia aos seus vizinhos europeus e enfatizou que a Finlândia e a Suécia seriam adições valiosas à aliança, diz a publicação. O britânico encorajou Erdogan a trabalhar com os homólogos suecos, finlandeses e da Otan para abordar quaisquer preocupações antes da cúpula em Madri no próximo mês, e disse que o Reino Unido está pronto para apoiar uma solução, afirma o comunicado.

